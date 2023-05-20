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В Таллинне погиб 37-летний мотоциклист

rus.postimees.ee
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: Madis Veltman

Сегодня около 17:15 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на перекрестке улицы Техника и Филтри-теэ, в котором погиб 37-летний мотоциклист.

По предварительной информации, мотоциклист потерял контроль над транспортным средством на высокой скорости и врезался в столб. Он скончался от полученных травм на месте происшествия.

Оперативный дежурный Ида-Харьюского отделения полиции Роберт Крузберг выразил соболезнования родственникам погибшего. «Несмотря на прекрасную погоду и хорошие дорожные условия, мы не должны терять бдительность на дорогах. Каждый может внести свой вклад в повышение безопасности движения, и я призываю всех водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим», - добавил он.

Возбуждено уголовное дело, которое ведет Пыхьяская окружная прокуратура.

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