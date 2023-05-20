В Таллинне погиб 37-летний мотоциклист

Сегодня около 17:15 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на перекрестке улицы Техника и Филтри-теэ, в котором погиб 37-летний мотоциклист.
По предварительной информации, мотоциклист потерял контроль над транспортным средством на высокой скорости и врезался в столб. Он скончался от полученных травм на месте происшествия.
Оперативный дежурный Ида-Харьюского отделения полиции Роберт Крузберг выразил соболезнования родственникам погибшего. «Несмотря на прекрасную погоду и хорошие дорожные условия, мы не должны терять бдительность на дорогах. Каждый может внести свой вклад в повышение безопасности движения, и я призываю всех водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим», - добавил он.
Возбуждено уголовное дело, которое ведет Пыхьяская окружная прокуратура.