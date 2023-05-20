Польша призвала Зеленского извиниться за Волынскую резню

Президент Украины Владимир Зеленский «должен взять на себя больше ответственности» и извиниться перед Польшей за Волынскую резню, заявил представитель польского МИДа Лукаш Ясина в интервью изданию Onet, опубликованном в пятницу, 19 мая.

«Я думаю, что с украинской стороны, и здесь я буду очень дипломатичен, все еще есть непонимание, насколько это важный вопрос для поляков на данный момент», - сказал Ясина. Он отметил, что поляки взяли на себя ответственность за преступления, совершенные Польшей в отношении украинцев. «Со стороны Украины такой ответственности нет, хотя многое изменилось к лучшему», - указал он.

На уточняющий вопрос журналиста Ясина предложил Зеленскому сказать: «Извините, пожалуйста, мы просим прощения». Такие слова, по его мнению, положительно влияют на отношения двух стран, но с украинской стороны их пока не хватает.

При этом представитель польского МИДа признал, что в отношениях Польши и Украины есть много других, более важных вопросов и для украинского народа проблема Волынской резни сейчас не главная.

Украинский посол счел призыв Польши неприемлемым

Посол Украины в Польше Василий Зварыч в ответ призвал к уважению и взвешенности в заявлениях.