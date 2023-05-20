Польша призвала Зеленского извиниться за Волынскую резню

По мнению представителя МИД Польши, с украинской стороны не хватает понимания важности темы Волыни для поляков. Посол Украины назвал неприемлемыми попытки навязать какие-либо действия в отношении трагедии прошлого, пишет Deutsche Welle.
Президент Украины Владимир Зеленский «должен взять на себя больше ответственности» и извиниться перед Польшей за Волынскую резню, заявил представитель польского МИДа Лукаш Ясина в интервью изданию Onet, опубликованном в пятницу, 19 мая.
«Я думаю, что с украинской стороны, и здесь я буду очень дипломатичен, все еще есть непонимание, насколько это важный вопрос для поляков на данный момент», - сказал Ясина. Он отметил, что поляки взяли на себя ответственность за преступления, совершенные Польшей в отношении украинцев. «Со стороны Украины такой ответственности нет, хотя многое изменилось к лучшему», - указал он.
На уточняющий вопрос журналиста Ясина предложил Зеленскому сказать: «Извините, пожалуйста, мы просим прощения». Такие слова, по его мнению, положительно влияют на отношения двух стран, но с украинской стороны их пока не хватает.
При этом представитель польского МИДа признал, что в отношениях Польши и Украины есть много других, более важных вопросов и для украинского народа проблема Волынской резни сейчас не главная.
Украинский посол счел призыв Польши неприемлемым
Посол Украины в Польше Василий Зварыч в ответ призвал к уважению и взвешенности в заявлениях.
«Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными. Мы помним историю и призываем к уважению и взвешенности в высказываниях, особенно в сложной реальности геноцидной российской агрессии», - написал Зварыч в Twitter.
Дипломат также напомнил «формулу настоящего примирения в украинско-польских отношениях» - «прощаем и просим прощения», которая предусматривает признание ошибок с обеих сторон.
Сейм Польши признал Волынскую резню геноцидом
Польский сейм в 2016 году принял резолюцию о признании Волынской резни геноцидом, депутаты также постановили считать 11 июля днем памяти жертв тех событий.
Речь идет о массовых убийствах во время Второй мировой войны, которые в Украине называют Волынской трагедией, а в Польше было принято именовать Волынской резней. В 1942 и 1943 годах боевики из Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) уничтожили, по разным данным, от 30 до 100 тысяч поляков - в основном мирных жителей, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области.