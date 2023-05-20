Питьевая вода в Курессааре чиста, но есть нюансы

Результаты всех взятых в пятницу проб воды из Курессааре оказались чистыми, но Департамент здоровья просит, прежде чем пользоваться водой убедиться, что на участке основательно промыты трубы, потому что это единственный способ окончательно избавиться от загрязнения.
Внимание стоит уделить и различной связанной с водой бытовой технике, например, кофеваркам и ледогенераторам. Предприятиям пищевой промышленности и людям, которые готовят дома еду на продажу, следует предварительно убедиться в чистоте используемой воды. Для этого нужно заказать анализы воды, чтобы убедиться, что в водопроводе не остались микроорганизмы.
Важно соблюдать правила гигиены при мытье рук и обращении с едой, ни в коем случае нельзя приходить на работу больными. Заболевшие люди с жалобами на расстройство желудка, перед возвращением на работу должны пройти медицинский осмотр.
Kuressaare Veevärk продолжает устанавливать причины загрязнения воды и рассчитывает вскоре выяснить, что произошло и как в дальнейшем избегать подобных ситуаций. Также будут обновлены анализ рисков и план непрерывности предприятия водоснабжения.