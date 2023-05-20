Питьевая вода в Курессааре чиста, но есть нюансы

Внимание стоит уделить и различной связанной с водой бытовой технике, например, кофеваркам и ледогенераторам. Предприятиям пищевой промышленности и людям, которые готовят дома еду на продажу, следует предварительно убедиться в чистоте используемой воды. Для этого нужно заказать анализы воды, чтобы убедиться, что в водопроводе не остались микроорганизмы.

Важно соблюдать правила гигиены при мытье рук и обращении с едой, ни в коем случае нельзя приходить на работу больными. Заболевшие люди с жалобами на расстройство желудка, перед возвращением на работу должны пройти медицинский осмотр.