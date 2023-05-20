Историк о Бахмуте: неужели вся эта битва была за один город?

О дополнительных войсках под Бахмутом заявили разведчики Министерства обороны Великобритании. По их данным, за последние четыре дня россияне перебросили в район города до четырех батальонов.

Войска были подтянуты после того, как украинские силы добились тактических успехов на подступах к городу и стали появляться заявления о нежелании частной армии «Вагнера» продолжать боевые действия под Бахмутом.

На украинской территории мало российских подразделений, которые не участвуют в прямых боевых действиях. Такого мнения придерживаются специалисты британской военной разведки.

Кроме того, британские военные аналитики считают, что для российского командования взятие Бахмута стало самоцелью всей войны. Эта победа необходима, чтобы говорить о военном успехе. На 15-м месяце войны ставить такую цель, конечно, абсурдно, но россияне были бы рады и такой «победе».

Российское командование знает, что оно не может контролировать действия своих войск на всем украинском фронте, и полный захват Бахмута стал навязчивой идеей. Войну, которая началась 24 февраля 2022 года, на самом деле не спасет захват одного Бахмута, но россиян это не волнует.

Утром 20 мая в Японии, где проходила встреча стран G7, президент Владимир Зеленский объявил, что Украина стала на шаг ближе к победе. До этого, 19 мая, украинский президент был в Саудовской Аравии на встрече арабских государств. Оттуда он вылетел на военном самолете США в Японию.

Похоже, что ведущие страны мира не сомневаются в конечной победе Украины в борьбе за свою независимость и видят в ней будущего партнера, как в экономическом, так и в геополитическом плане.