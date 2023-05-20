Командующий Силами обороны посетил «Весенний шторм»

«Совместные тренировки с союзниками придают нам скорости. Находящиеся здесь подразделения вникают в наши условия, знакомятся с нашей культурой, особенно военной. Поэтому если им потребуется прийти к нам на помощь в случае угрозы, они будут действовать быстрее, - отметил генерал Херем. - Они уже будут знать с кем имеют дело и наш "почерк", что поможет наладить взаимодействие с первого дня их пребывания здесь».

Командующий Силами обороны дал положительную оценку ходу учений, отметив, что поставленные цели выполняются.

Министр обороны Ханно Певкур подчеркнул важность трех составляющих: маневры можно считать выпускным экзаменом срочников, они также являются проверкой навыков резервистов и качества взаимодействия с союзниками. «Поддержание постоянной боеготовности требует занятий. Мы должны проводить тренировки не только для резервистов, но и срочников, кадровых военных, бойцов территориальной обороны, а также союзников».

Командующий Силами обороны и глава оборонного ведомства посетили части 1-й и 2-й пехотных бригад, боевую группу НАТО в Эстонии и штаб учений. Вдобавок делегации, в которую также входил канцлер минобороны Кусти Сальм, заместитель сухопутных сил НАТО генерал-лейтенант Никола Занелли, продемонстрировали вертолеты Apache и Wildcat.