Командующий Силами обороны посетил «Весенний шторм»

В субботу, 20 мая, командующий Силами обороны генерал Мартин Херем и министр обороны Ханно Певкур посетили учения «Весенний шторм» (Kevadtorm). В ходе визита они ознакомились со сценарием учений и встретились с готовящимися к учебным боям солдатами.
«Совместные тренировки с союзниками придают нам скорости. Находящиеся здесь подразделения вникают в наши условия, знакомятся с нашей культурой, особенно военной. Поэтому если им потребуется прийти к нам на помощь в случае угрозы, они будут действовать быстрее, - отметил генерал Херем. - Они уже будут знать с кем имеют дело и наш "почерк", что поможет наладить взаимодействие с первого дня их пребывания здесь».
Командующий Силами обороны дал положительную оценку ходу учений, отметив, что поставленные цели выполняются.
Министр обороны Ханно Певкур подчеркнул важность трех составляющих: маневры можно считать выпускным экзаменом срочников, они также являются проверкой навыков резервистов и качества взаимодействия с союзниками. «Поддержание постоянной боеготовности требует занятий. Мы должны проводить тренировки не только для резервистов, но и срочников, кадровых военных, бойцов территориальной обороны, а также союзников».
Командующий Силами обороны и глава оборонного ведомства посетили части 1-й и 2-й пехотных бригад, боевую группу НАТО в Эстонии и штаб учений. Вдобавок делегации, в которую также входил канцлер минобороны Кусти Сальм, заместитель сухопутных сил НАТО генерал-лейтенант Никола Занелли, продемонстрировали вертолеты Apache и Wildcat.
«Весенний шторм» - крупнейшие учения года. Во время маневров Силы обороны практикуются в планировании и реализации военных операций, а также улучшают взаимодействие между эстонскими подразделениями и силами союзников. В учениях участвуют кадровые военные, военнослужащие срочной службы, резервисты и представители дружественных стран.