В Грузии активисты сорвали свадьбу родственника главы МИД РФ

О том, что дочь российского министра и ее муж Александр Винокуров приехали в Грузию, накануне, 19 мая, сообщил телеканал «Мтавари». Как утверждает телеканал, они прибыли, чтобы отпраздновать свадьбу брата Винокурова. Церемония бракосочетания состоялась в Тбилиси, а праздничный банкет был запланирован в гостинице Kvareli Lake Resort.

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Утром 20 мая у отеля собрались активисты и оппозиционные политики. Согласно сообщениям СМИ, они стали забрасывать яйцами выезжающие из гостиницы микроавтобусы, выкрикивая: «Русским не место в Грузии». Полиция задержала некоторых их них.

В отеле заявили, что информация о приезде туда дочери Лаврова не соответствует действительности. При этом один из оппозиционеров утверждает, что ему удалось получить в гостинице подтверждение обратного. Телеканал «Мтавари» позже сообщил, что к моменту начала акции Винокуровых там уже не было: они покинули Грузию ночью.