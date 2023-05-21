Эстонский политолог: Россия находится в безвыходном положении, ее влияние в Европе рухнуло

«Причиной могло стать то, что Финляндия недавно стала членом НАТО. Возможно, Россия использует эту меру как ответную реакцию, то есть Финляндию словно наказывают за вступление в альянс. Однако я хочу подчеркнуть, что если бы Финляндия не вошла в НАТО, весьма вероятно, что она все равно оказалась бы объектом давления со стороны РФ. Финляндия оказалась бы в куда более тяжелой ситуации», - считает Райк.