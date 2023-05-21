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Эстонский политолог: Россия находится в безвыходном положении, ее влияние в Европе рухнуло

rus.postimees.ee
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Кристи Райк.
Кристи Райк. Фото: Remo Tõnismäe

Заморозка счетов финской дипмиссии в Российской Федерации отражает безнадежную ситуацию, в которой оказалась Россия. Ее влияние в Европе рухнуло, считает замруководителя Международного центра обороны и безопасности Эстонии Кристи Райк.

Россия заморозила счета финских дипломатов в конце апреля, пишет Yle.

«Причиной могло стать то, что Финляндия недавно стала членом НАТО. Возможно, Россия использует эту меру как ответную реакцию, то есть Финляндию словно наказывают за вступление в альянс. Однако я хочу подчеркнуть, что если бы Финляндия не вошла в НАТО, весьма вероятно, что она все равно оказалась бы объектом давления со стороны РФ. Финляндия оказалась бы в куда более тяжелой ситуации», - считает Райк.

По словам Райк, своими действиями Россия хочет внушить страх и неуверенность западным странам, и предугадать, какие еще действия предпримет российская сторона, невозможно.

По оценке Райк, Россия дает понять, что способна на любые действия без оглядки на международные договоренности и правила, включая Венскую конвенцию.

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