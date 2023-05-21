Организатор турнира в Таллинне прокомментировал разразившийся расистский скандал

Случая проявления расизма якобы произошли в матче возрастной категории U12 между командами Munkkiniemi Kisapojat (MuK) и Kohila SK. По словам тренера финского клуба Антти Песонена, сначала находящегося на линии свободного броска темнокожего игрока MuK оскорбили расистским словом, позже эстонцы переключились на игрока клуба азиатского происхождения.

По словам тренера, дело не ограничилось только этим: после матча некоторые эстонские мальчишки не согласились пожать руку темнокожим финским помощникам тренера. Кроме того, выяснилось, что с игроком азиатского происхождения еще перед матчем во время разминки обращались ненадлежащим образом.