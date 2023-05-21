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Организатор турнира в Таллинне прокомментировал разразившийся расистский скандал

, репортер
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Судьи. Фото иллюстративное.
Судьи. Фото иллюстративное. Фото: Rob Carr

На юношеском баскетбольном турнире Nord Cup в Таллинне разразился расистский скандал, когда ребята из команды Kohila SK вели себя неподобающим образом с игроками финского клуба Munkkiniemi Kisapojat. Поскольку организатор решил не снимать эстонский клуб с турнира, северные соседи решили сами покинуть соревнования. Postimees попросил главного судью турнира Марта Ууэхендрика прокомментировать случившееся.

Случая проявления расизма якобы произошли в матче возрастной категории U12 между командами Munkkiniemi Kisapojat (MuK) и Kohila SK. По словам тренера финского клуба Антти Песонена, сначала находящегося на линии свободного броска темнокожего игрока MuK оскорбили расистским словом, позже эстонцы переключились на игрока клуба азиатского происхождения.

По словам тренера, дело не ограничилось только этим: после матча некоторые эстонские мальчишки не согласились пожать руку темнокожим финским помощникам тренера. Кроме того, выяснилось, что с игроком азиатского происхождения еще перед матчем во время разминки обращались ненадлежащим образом.

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