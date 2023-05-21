Организатор турнира в Таллинне прокомментировал разразившийся расистский скандал

На юношеском баскетбольном турнире Nord Cup в Таллинне разразился расистский скандал, когда ребята из команды Kohila SK вели себя неподобающим образом с игроками финского клуба Munkkiniemi Kisapojat. Поскольку организатор решил не снимать эстонский клуб с турнира, северные соседи решили сами покинуть соревнования. Postimees попросил главного судью турнира Марта Ууэхендрика прокомментировать случившееся.
Случая проявления расизма якобы произошли в матче возрастной категории U12 между командами Munkkiniemi Kisapojat (MuK) и Kohila SK. По словам тренера финского клуба Антти Песонена, сначала находящегося на линии свободного броска темнокожего игрока MuK оскорбили расистским словом, позже эстонцы переключились на игрока клуба азиатского происхождения.