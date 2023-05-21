Убийство в латвийском городе Екабпилс, перед которым убийца Леон Русиньш преследовал бывшую супругу, в истории криминалистики Латвии не уникально - оно отличается только тем, что жертва отчаянно боролась за жизнь. Ей не помогли. Как и тем, кого партнеры убили десять лет назад. Перед тем как этих женщин убили, их били, душили, пинали, они ходили все в синяках. И все об этом знали. В Латвии ежегодно несколько женщин убивают их партнеры, а в Европе 29 процентов всех убитых женщин - жертвы домашнего насилия, пишет Rus.TVNET.