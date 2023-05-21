Убийство в латвийском городе Екабпилс, перед которым убийца Леон Русиньш преследовал бывшую супругу, в истории криминалистики Латвии не уникально - оно отличается только тем, что жертва отчаянно боролась за жизнь. Ей не помогли. Как и тем, кого партнеры убили десять лет назад. Перед тем как этих женщин убили, их били, душили, пинали, они ходили все в синяках. И все об этом знали. В Латвии ежегодно несколько женщин убивают их партнеры, а в Европе 29 процентов всех убитых женщин - жертвы домашнего насилия, пишет Rus.TVNET.

Какие недостатки в системе высветила трагедия в Екабпилсе и почему законы должны стать строже, анализирует криминалист Андрей Вилкс.

За день до убийства и самоубийства муж снял люстру. На следующее утро коллеги из салона красоты не смогли дозвониться до 27-летнего администратора. Они знали, что отношения в этой семье в последнее время становились все более напряженными. Еще днем ранее жертва посмеялась: «Девочки, как же мне на работе хорошо, а дома он...». Коллеги рекомендовали отнестись к ситуации серьезно, но она махнула рукой - как-никак это был лишь вопрос времени, с начавшим пить мужем она планировала разойтись.

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