ФОТО ⟩ СПИД: в Эстонии проходят акции памяти жертв вируса-убийцы

Традиционно в третье воскресенье мая во всем мире люди вспоминают своих родных, друзей и знакомых, умерших от СПИДа. В Эстонии акции памяти состоятся уже в 40-й раз. Активисты движения против распространения ВИЧ, медики, пациенты и все, кому не безразлична эта общечеловеческая проблема, собрались парке Таммсааре в Таллинне и около главного корпуса Нарвской больницы. С момента выявления ВИЧ-инфекции от СПИДа умерло более 32 миллионов человек.
По словам активистов движения против распространения ВИЧ, сегодняшний день особый. В этот раз они отмечают две юбилейные даты: появление названия заболевания и первого мемориала памяти жертвам СПИДа.
Немного истории
Ровно 40 лет назад практически одновременно во Франции (Люк Монтанье) и в США (Роберт Гало) от пациентов со СПИДом был выделен ранее неизвестный вирус, который и получил название ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, а заболевание, которое от вызывает «ВИЧ- инфекция». До этого инфекцию называли раком гомосексуалистов, так как основная группа инфицированных представляла собой гомосексуальных мужчин.
Также 40 лет назад в 1983 году состоялись и первые акции памяти жертв СПИДа. Символично, что они прошли в столице любви и сексуальной революции городе Сан-Франциско в США. Там же в США появился символ активистов против распространения ВИЧ-инфекции – красная ленточка, символизирующая каплю крови, ставшую всемирно известной.
Традиционно в акциях памяти жертв СПИДа принимают участие не только ВИЧ- позитивные и члены их семей, но и большое количество волонтеров, медицинских работников, люди самых различных профессий, социальной принадлежности и возраста.
Акция в Нарве
В этот день все нарвитяне, кому не безразличная проблема ВИЧ, собираются у дерева памяти, посаженного активистами Эстонской сети ВИЧ-позитивных людей совместно с работниками Нарвской городской больницы. По словам координатора Эстонской сети ВИЧ-позитивных в Нарве Екатерины Смирновой, если раньше общая атмосфера акций представляла собой страх, непонимание и безнадежность, то сегодня картина совершенно иная. ВИЧ перестал быть ужасом для человечества, СПИД вполне можно победить. Спустя 40 лет после первых зарегистрированных случаев заражения мир способен избавится от ВИЧ навсегда.
«В акциях принимают участия самые разные люди, и с каждым годом их количество растет. Сейчас нет того ужаса, который был в девяностые, и особенно здесь в Нарве. Образовательная работа в этой области дает положительные плоды, все больше людей не боятся тестироваться, все больше ВИЧ-позитивных соглашаются на лечение. А это и есть победа над вирусом, - рассказывает Екатерина Смирнова. - В этом году у нас много участников из числа украинских военных беженцев. Мы рады, что люди проявляют заботу о своем здоровье, ведь оно касается каждого. СПИД касается каждого, надо об этом помнить».
Пандемия показала, что необходимость изоляции многих удержала от шага на тестирование, многих ограничила в возможностях принимать лечение. Тоже касается и тех, кто оказался в категории людей, особенно пострадавших от экономического и энергетического кризисов. Часто нехватка денег, смещение финансовых приоритетов вынуждает людей отодвигать на второй план проблемы лечения и профилактики ВИЧ. Сильнее всего это чувствуется на Северео-Востоке.
До сих пор аткивисты Эстонской сети ВИЧ-позитивных людей сталкиваются со страхом пред диагнозом и тем, что о нем узнают соседи и знакомые. Эта стигматизация вносит отрицательный вклад в борьбу со СПИДом в виде нежелания тестироваться и принимать лечение, а значит, так и ли иначе способствует увеличению опасности распространения ВИЧ-инфекции.
Акция в Таллинне
Традиционным местом памяти жертв СПИДа в Таллинне является парк Таммсааре. Именно его в этот день посещают сотни людей, кому хочется почтить память умерших, выразить солидарность борцам и получить информацию о профилактике и лечении ВИЧ-инфекции.
О сегодняшней юбилейной акции в Таллинне председатель правления Эстонской ВИЧ-положительной сети Лачин Алиев говорит как о демонстрации поддержки всем тем, кто потерял родных, друзей и знакомых за все эти 40 долгих лет. В этот день активисты Эстонской сети ВИЧ-позитивных людей напоминают себе и своим сообществом, что они важны для каждого жителя Эстонии, что они больше, чем ВИЧ-инфекция.
«Важно помнить о том, зачем мы проводим эти мероприятия. Лозунг прост: распространяем солидарность, любовь и укрепляем взаимным общением наше эстонское общество. Мы можем любить себя и быть любимыми и стремиться к осуществлению своей мечты - уничтожение болезни, - говорит Лачин Алиев. - Если будет синергия, если будут необходимые законы, адекватные политики и сильная инклюзивная система здравоохранения, то победа неизбежна. Эта совместная работа может гарантировать нераспространение вируса от человека к человеку, а значит его постепенное уничтожение».
Объединённая программа ООН по ВИЧ и СПИДу, Всемирная организация здравоохранения, официально заявляют об амбициозных планах полной победы над вирусом ВИЧ к 2030 году. Это вполне достижимая цель, если мы не будем боятся тестироваться, раскрыться, принимать лечение, выполнять все рекомендации, то вирусная нагрузка в их организме будет на нуле, а это значит вирус не будет передаваться от человека к человеку. Как это ни странно звучит, но чем больше открытости и информации, чем больше доверия и взаимного общения, тем ближе победа над ВИЧ.
10 000 ВИЧ-позитивных
Сегодня ВИЧ-позитивные жители Эстонии могут проживать на высоком качественном уровне здоровья очень долго. Они могут получать бесплатно лекартсва, пользоватся услугами по снижению вреда вируса до нулевого уровня, пользоваться услунами любых медицинских специалистов. В настоящее время уровень лечения ВИЧ-инфекции так высок, что ВИЧ-позитивные люди, при соблюдении поределнных правил и режима приема лекарств рожают здоровых детей.
Общая численность ВИЧ-позитивных жителей Эстонии сегодня составляет около 10 000 человек, а это значит, что война продолжается. И хотя жертв, к сожалению не избежать, победить можно, если держать его под контролем. Пандемия продемонстрировала всему человечеству, что такое – вирус, который вырвался на свободу.