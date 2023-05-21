ФОТО ⟩ СПИД: в Эстонии проходят акции памяти жертв вируса-убийцы

Традиционным местом памяти жертв СПИДа в Таллинне является парк Таммсааре. Фото: Коллаж Денис Антонов

О сегодняшней юбилейной акции в Таллинне председатель правления Эстонской ВИЧ-положительной сети Лачин Алиев говорит как о демонстрации поддержки всем тем, кто потерял родных, друзей и знакомых за все эти 40 долгих лет. В этот день активисты Эстонской сети ВИЧ-позитивных людей напоминают себе и своим сообществом, что они важны для каждого жителя Эстонии, что они больше, чем ВИЧ-инфекция.

Лачин Алиев считает, что если будет синергия, если будут необходимые законы, адекватные политики, и сильная инклюзивная система здравоохранения, то победа неизбежна. Фото: Денис Антонов

«Важно помнить о том, зачем мы проводим эти мероприятия. Лозунг прост: распространяем солидарность, любовь и укрепляем взаимным общением наше эстонское общество. Мы можем любить себя и быть любимыми и стремиться к осуществлению своей мечты - уничтожение болезни, - говорит Лачин Алиев. - Если будет синергия, если будут необходимые законы, адекватные политики и сильная инклюзивная система здравоохранения, то победа неизбежна. Эта совместная работа может гарантировать нераспространение вируса от человека к человеку, а значит его постепенное уничтожение».

Как это ни странно звучит, но чем больше открытости и информации, чем больше доверия и взаимного общения, тем ближе победа над ВИЧ. На фото преемственность поколений активистов против распространения ВИЧ-инфекции. Фото: Коллаж Денис Антонов

Объединённая программа ООН по ВИЧ и СПИДу, Всемирная организация здравоохранения, официально заявляют об амбициозных планах полной победы над вирусом ВИЧ к 2030 году. Это вполне достижимая цель, если мы не будем боятся тестироваться, раскрыться, принимать лечение, выполнять все рекомендации, то вирусная нагрузка в их организме будет на нуле, а это значит вирус не будет передаваться от человека к человеку. Как это ни странно звучит, но чем больше открытости и информации, чем больше доверия и взаимного общения, тем ближе победа над ВИЧ.

10 000 ВИЧ-позитивных

Сегодня ВИЧ-позитивные жители Эстонии могут проживать на высоком качественном уровне здоровья очень долго. Они могут получать бесплатно лекартсва, пользоватся услугами по снижению вреда вируса до нулевого уровня, пользоваться услунами любых медицинских специалистов. В настоящее время уровень лечения ВИЧ-инфекции так высок, что ВИЧ-позитивные люди, при соблюдении поределнных правил и режима приема лекарств рожают здоровых детей.

В настоящее время уровень лечения ВИЧ-инфекции так высок, что ВИЧ-позитивные люди, при соблюдении определенных правил и режима приема лекарств рожают здоровых детей. На фото активисты акции. Фото: Денис Антонов