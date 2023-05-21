Тяжелое ДТП: пожилой водитель сбил семилетнего ребенка

Вчера по всей Эстонии произошло 11 тяжелых ДТП, в одном из которых пострадала семилетняя девочка.
В субботу, 20 мая, в 14.42 на девятом километре шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоога в поселке Табасалу в волости Харку в Харьюмаа произошло ДТП: по предварительным данным, автомобиль Ford Fiesta, за рулем которым был 70-летний мужчина, сбил семилетнюю девочку.
Как сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, пешеход пересекала дорогу слева направо по отношению к водителю и сделала это в неположенном месте. Точные обстоятельства ДТП выясняются.
Пострадавшая девочка была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.