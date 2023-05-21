Тяжелое ДТП: пожилой водитель сбил семилетнего ребенка

В субботу, 20 мая, в 14.42 на девятом километре шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоога в поселке Табасалу в волости Харку в Харьюмаа произошло ДТП: по предварительным данным, автомобиль Ford Fiesta, за рулем которым был 70-летний мужчина, сбил семилетнюю девочку.