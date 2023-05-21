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Тяжелое ДТП: пожилой водитель сбил семилетнего ребенка

rus.postimees.ee
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Скорая помощь. Фото иллюстративное.
Скорая помощь. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

Вчера по всей Эстонии произошло 11 тяжелых ДТП, в одном из которых пострадала семилетняя девочка.

В субботу, 20 мая, в 14.42 на девятом километре шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоога в поселке Табасалу в волости Харку в Харьюмаа произошло ДТП: по предварительным данным, автомобиль Ford Fiesta, за рулем которым был 70-летний мужчина, сбил семилетнюю девочку.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, пешеход пересекала дорогу слева направо по отношению к водителю и сделала это в неположенном месте. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

Пострадавшая девочка была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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