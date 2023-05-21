Фото ⟩ На балконе многоквартирного дома вспыхнул пожар: спасателей вызвали прохожие

В субботу в 18.05 спасателей вызвали на улицу Сийли в Тарту, где что-то загорелось на балконе второго этажа многоквартирного дома. Прогуливающиеся у Эмайыги заметили пожар и позвали на помощь.
Руководитель команды спасателей Март Варе сказал, что они добрались до места происшествия быстро. «Был пожар, но мы его достаточно быстро потушили», - рассказал он. На балконе горел цветочный горшок, который мог поджечь окурок. Конечно, точная причина возгорания еще не установлена, подчеркнул Варе.
Вчера это был не первый вызов спасателей в многоквартирный дом. Днем машинам спасателей пришлось пробираться сквозь толпы посетителей Дней Карлова, чтобы потушить загоревшуюся стиральную машину в квартире на первом этаже дома на улице Тяхе, 15.
«Современная бытовая техника загорается, - удивился Варе. - Ездили тушить также несколько холодильников».
Пожар удалось быстро потушить и помещение проветрили. Через несколько минут работы были завершены. Проживавших в квартире пожилую даму и ее кошку удалось сразу же вывести из квартиры. Никто не пострадал.