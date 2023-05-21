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Фото ⟩ На балконе многоквартирного дома вспыхнул пожар: спасателей вызвали прохожие

Лийна Лудвиг
, журналист
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На балконе многоквартирного дома загорелся цветочный горшок.
На балконе многоквартирного дома загорелся цветочный горшок. Фото: Sille Annuk

В субботу в 18.05 спасателей вызвали на улицу Сийли в Тарту, где что-то загорелось на балконе второго этажа многоквартирного дома. Прогуливающиеся у Эмайыги заметили пожар и позвали на помощь.

Руководитель команды спасателей Март Варе сказал, что они добрались до места происшествия быстро. «Был пожар, но мы его достаточно быстро потушили», - рассказал он. На балконе горел цветочный горшок, который мог поджечь окурок. Конечно, точная причина возгорания еще не установлена, подчеркнул Варе.

Многоквартирный дом находится прямо у реки. 
Многоквартирный дом находится прямо у реки. Фото: Sille Annuk

Вчера это был не первый вызов спасателей в многоквартирный дом. Днем машинам спасателей пришлось пробираться сквозь толпы посетителей Дней Карлова, чтобы потушить загоревшуюся стиральную машину в квартире на первом этаже дома на улице Тяхе, 15.

«Современная бытовая техника загорается, - удивился Варе. - Ездили тушить также несколько холодильников».

Пожар удалось быстро потушить и помещение проветрили. Через несколько минут работы были завершены. Проживавших в квартире пожилую даму и ее кошку удалось сразу же вывести из квартиры. Никто не пострадал.

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