Фото ⟩ На балконе многоквартирного дома вспыхнул пожар: спасателей вызвали прохожие

Руководитель команды спасателей Март Варе сказал, что они добрались до места происшествия быстро. «Был пожар, но мы его достаточно быстро потушили», - рассказал он. На балконе горел цветочный горшок, который мог поджечь окурок. Конечно, точная причина возгорания еще не установлена, подчеркнул Варе.

Многоквартирный дом находится прямо у реки. Фото: Sille Annuk

Вчера это был не первый вызов спасателей в многоквартирный дом. Днем машинам спасателей пришлось пробираться сквозь толпы посетителей Дней Карлова, чтобы потушить загоревшуюся стиральную машину в квартире на первом этаже дома на улице Тяхе, 15.

«Современная бытовая техника загорается, - удивился Варе. - Ездили тушить также несколько холодильников».