Эксперт: производство и потребление искусственного мяса может спасти Эстонию

Эксперт Центра мониторинга развития Уку Варблане отметил, что для производства мяса используется 80 процентов мировых сельскохозяйственных земель, но животные белки составляют лишь 30 процента всего белка, потребляемого человеком. «Переход на растительные заменители животного белка позволил бы сократить использование сельскохозяйственных земель почти наполовину, и даже больше. Кроме того, альтернативные методы производства мяса помогут уменьшить распространение болезней между животными и людьми, а также облегчить растущую проблему устойчивости к антибиотикам», - сказал Варблане.

Чрезмерное потребление мяса также негативно влияет на здоровье населения - в Эстонии 20 процентов всех смертей напрямую связаны с нездоровым питанием, а каждый пятый взрослый страдает ожирением. «Жители Эстонии едят больше мяса, чем рекомендуют диетологи, а свинина оставляет самый большой экологический след среди мясных продуктов в рационе среднего эстонца. Сокращение потребления мяса до уровня, рекомендуемого диетологами, уменьшило бы экологический след жиелей Эстонии на 5 процентов, - сказал Варблане. Центр мониторинга развития подсчитал, что средний экологический след жителя Эстонии превышает способность Земли в 3,8 раза, отчасти из-за чрезмерного потребления животной пищи.

Альтернативные технологии производства мяса предполагают производство мясных белков в лабораториях, их синтез с помощью микробов или производство мясных альтернатив из насекомых, грибов или растений. Ученые считают, что массовое производство культивированного мяса станет возможным в ближайшие 10-20 лет. Тем временем необходимо будет найти технологию, которая позволит наладить крупномасштабное и недорогое производство, а также улучшить вкусовые качества искусственного мяса.

В своем отчете Центр мониторинга развития отмечает, что исследования и разработки в области производства альтернативных видов мяса представляют собой крупную экономическую возможность для Эстонии.