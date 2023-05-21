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В Финляндии стиральная машина вылетела из грузовика на полном ходу и попала в легковушку

rus.postimees.ee
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Полиция Финляндии.
Полиция Финляндии. Фото: Postimees.ee

В субботу днем в местечке Юва в Южном Саво на юго-востоке Финляндии произошло ДТП, когда во время движения внезапно проломилась боковая стенка грузового автомобиля.

В итоге из грузовика выпала стиральная машина, которая влетела в переднюю часть обгонявшего грузовик легкового автомобиля. На дороге оказались и другие предметы, передает Yle.

По данным спасательных служб, в ходе инцидента, к счастью, никто не пострадал. Легковой автомобиль, в который врезалась стиральная машина, не подлежит ремонту.

Йони Химберг, который уже 10 лет работает дежурным начальником пожарной охраны, назвал происшествие редким. За свою карьеру он никогда не сталкивался ни с чем подобным.

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