В Финляндии стиральная машина вылетела из грузовика на полном ходу и попала в легковушку

В итоге из грузовика выпала стиральная машина, которая влетела в переднюю часть обгонявшего грузовик легкового автомобиля. На дороге оказались и другие предметы, передает Yle.

По данным спасательных служб, в ходе инцидента, к счастью, никто не пострадал. Легковой автомобиль, в который врезалась стиральная машина, не подлежит ремонту.