В Финляндии стиральная машина вылетела из грузовика на полном ходу и попала в легковушку

В субботу днем в местечке Юва в Южном Саво на юго-востоке Финляндии произошло ДТП, когда во время движения внезапно проломилась боковая стенка грузового автомобиля.
В итоге из грузовика выпала стиральная машина, которая влетела в переднюю часть обгонявшего грузовик легкового автомобиля. На дороге оказались и другие предметы, передает Yle.
По данным спасательных служб, в ходе инцидента, к счастью, никто не пострадал. Легковой автомобиль, в который врезалась стиральная машина, не подлежит ремонту.
Йони Химберг, который уже 10 лет работает дежурным начальником пожарной охраны, назвал происшествие редким. За свою карьеру он никогда не сталкивался ни с чем подобным.