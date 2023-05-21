В Латвии проходит День семьи с традиционными ценностями. Многие возмущены

В пресс-релизе указано, что финансовую поддержку мероприятию оказывает государственный Фонд интеграции общества, а также что «мероприятие начнется с шествия в поддержку традиционных семейных ценностей». Продолжится все концертом, творческими мастерскими, кукольным театром и прочим.

Но упомянутый акцент на «традиционность» понравился не всем жителям города, а в соцсетях разгорелись настоящие споры. Даугавпилчанин Иван Вагель рассказал Rus.LSM.lv, что сам из многодетной семьи, женат и имеет ребенка, а его семья изначально планировала посетить праздник.

«Что такое традиционная семья? Если есть традиционная, то, значит, должна быть и нетрадиционная? Что это?! Что имеют в виду организаторы? – риторически спрашивает он. – Потом я посмотрел видеообращение активистки Lielas ģimenes Ольги Петкевич и прочитал пост в Facebook депутата Даугавпилсской городской думы Петериса Дзалбе. Появился определенный гомофобский привкус. (...) Интересно, что об этом думает Фонд интеграции, выделивший деньги».

Глава Lielas ģimenes Яна Приедите отказалась от разговора с журналистами, сославшись на занятость накануне мероприятия, и прислала текст, доступный на странице общественной организации в Facebook. В нем организация ссылается на Сатверсме, где прописано, что брак в Латвии – союз между мужчиной и женщиной, а однополые браки в Латвии законом не разрешены. При этом «ценности традиционных семей», по мнению организации, нуждаются в публичной популяризации – для этого и было задумано шествие.