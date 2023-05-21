Даже больной Лукашенко обеспечивает выживание белорусского режима

Президент Беларуси выстраивает схему государственного управления, которая позволила бы ему продолжать дергать за нужные ниточки в качестве серого кардинала, когда он покинет пост президента. Руки оппозиции связаны, чтобы руководить изменениями, сообщило вчера издание Politico.
Состояние здоровья 68-летнего президента Беларуси Александра Лукашенко ухудшилось после военного парада в Москве 9 мая. Лукашенко неделю не появлялся на публике, а на Западе начались спекуляции о том, что может произойти в Беларуси, если Лукашенко, находившийся у власти с 1994 года, будет вынужден покинуть трон.