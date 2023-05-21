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Даже больной Лукашенко обеспечивает выживание белорусского режима

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Президент Республики Беларусь в Москве 6 апреля 2023 года.
Президент Республики Беларусь в Москве 6 апреля 2023 года. Фото: Mikhail Klimentyev/Sputnik/Reuters/Scanpix

Президент Беларуси выстраивает схему государственного управления, которая позволила бы ему продолжать дергать за нужные ниточки в качестве серого кардинала, когда он покинет пост президента. Руки оппозиции связаны, чтобы руководить изменениями, сообщило вчера издание Politico.

Состояние здоровья 68-летнего президента Беларуси Александра Лукашенко ухудшилось после военного парада в Москве 9 мая. Лукашенко неделю не появлялся на публике, а на Западе начались спекуляции о том, что может произойти в Беларуси, если Лукашенко, находившийся у власти с 1994 года, будет вынужден покинуть трон.

«О здоровье диктатора Лукашенко ходит много слухов. Мы должны быть хорошо подготовлены к любому сценарию», – написала в своем аккаунте в социальной сети глава белорусской оппозиции, работающей в изгнании, Светлана Тихановская. Беларусь необходимо повернуть на путь демократии и предотвратить вмешательство России, добавила Тихановская.

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