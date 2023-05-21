Ошибка Европейского союза поссорила Польшу и Украину

Отношения между Польшей и Украиной напряжены, фермеры блокируют железную дорогу из Украины, а польское правительство вводит ограничения на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции. С чего начался конфликт и чем он закончится?
Президент Польской конфедерации предприятий и работодателей (ZPP) Цезари Казмирчак сказал в интервью изданию Europa Pravda, что нынешняя ситуация в торговле между Украиной и Польшей чем-то напоминает миграционную ситуацию в начале полномасштабного российского вторжения.
Тогда украинцы массово бежали от войны, а Польша открыла свою границу. В общей сложности, за очень короткий период времени, в страну въехало около двух миллионов украинцев. Однако эта ситуация не ограничивалась военными беженцами, а распространялась на все, что поступало из Украины, включая зерно.
Это привело к тому, что украинские фермеры начали продавать свою продукцию в Польше по гораздо более низким ценам, чем обычно.
«Это было бы то же самое, как если бы я приехал в Киев и начал продавать хлеб по цене ниже рыночной. Киевляне, возможно, были бы довольны, но пекари в Киеве - нет», - объясняет Казмирчак.
Экспорт и транзит через Польшу составляет всего 11,3 процента от общего экспорта украинского зерна. Поэтому украинский экспорт не угрожает крупным польским хозяйствам. Наоборот, они заинтересованы в украинском сырье, потому что оно дешевое и качественное. Для получения этого сырья необходимо построить дополнительные мощности, но польские компании заинтересованы в этом.
Проблемы возникли у небольших ферм, которые не играют значительной роли в экономике, но у них есть политическое влияние, и это будет иметь решающее значение в предвыборный период в Польше.
«Поэтому я думаю, что эту проблему следует рассматривать как политическую, а не экономическую», - сказал Казмирчак.
Сегодня транзит через Польшу восстановлен, но вопрос о продаже украинской продукции остается нерешенным. Для этого необходима политическая воля обеих стран. «Если политики двух стран будут нападать друг на друга, это не поможет быстро решить проблему», - сказал он.
В этом году в Польше предстоят выборы, и определенные группы хотят сделать вопрос украинского зерна центральной проблемой.
Чтобы поддержать Украину, Европейский союз временно согласился обнулить все тарифы, сначала на год, затем еще на один.
«Я считаю, что это решение ЕС - ошибка, - сказал Казмирчак. - Вместо этого мы могли бы начать долгосрочный процесс, с постепенным увеличением экспортных квот и обнулением тарифов. Постепенное открытие рынка была бы гораздо более выгодным».