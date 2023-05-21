Ошибка Европейского союза поссорила Польшу и Украину

Президент Польской конфедерации предприятий и работодателей (ZPP) Цезари Казмирчак сказал в интервью изданию Europa Pravda, что нынешняя ситуация в торговле между Украиной и Польшей чем-то напоминает миграционную ситуацию в начале полномасштабного российского вторжения.

Тогда украинцы массово бежали от войны, а Польша открыла свою границу. В общей сложности, за очень короткий период времени, в страну въехало около двух миллионов украинцев. Однако эта ситуация не ограничивалась военными беженцами, а распространялась на все, что поступало из Украины, включая зерно.

Это привело к тому, что украинские фермеры начали продавать свою продукцию в Польше по гораздо более низким ценам, чем обычно.

«Это было бы то же самое, как если бы я приехал в Киев и начал продавать хлеб по цене ниже рыночной. Киевляне, возможно, были бы довольны, но пекари в Киеве - нет», - объясняет Казмирчак.

Экспорт и транзит через Польшу составляет всего 11,3 процента от общего экспорта украинского зерна. Поэтому украинский экспорт не угрожает крупным польским хозяйствам. Наоборот, они заинтересованы в украинском сырье, потому что оно дешевое и качественное. Для получения этого сырья необходимо построить дополнительные мощности, но польские компании заинтересованы в этом.