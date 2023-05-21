Эстония и Латвия приступят к переговорам о покупке системы ПВО Iris-T SLM

«Я очень рад, что мы вместе с Латвией достигли новой вехи в совместной закупке системы ПВО средней дальности. Это совместный проект исторической важности для оборонного сотрудничества двух стран, потому что мы раньше не осуществляли совместные закупки такого объема, – передало Министерство обороны слова Певкура. – В случае успешных переговоров мы рассчитываем заключить договор и тем самым объявить официального победителя тендера этим летом».

Мурниеце отметила, что совместно выбранная система ПВО средней дальности повысит уровень безопасности воздушного пространства Латвии и Эстонии и гарантирует лучшую защиту гражданской и военной инфраструктуры.

Эстония и Латвия заключили протокол о намерениях по совместному тендеру в июне прошлого года на саммите НАТО в Мадриде. Процессом руководит Центр государственных оборонных инвестиций (RKIK), который в июле прошлого года заключил с Министерством обороны Латвии соглашение о начале совместного тендера.

«Мы поставили цель обеспечить Эстонию действующей ПВО средней дальности к 2025 году, для этого первые системы должны будут прибыть сюда в 2024 году», – сказал Певкур.

Правительство выделило средства на покупку системы на переговорах по госбюджету в сентябре прошлого года. RKIK провел основательное рыночное исследование для выявления успешного участника конкурса, в ходе которого связался с шестью международными компаниями. Предложения компаний прошли тщательный отбор.

«Для выяснения успешного предложения мы использовали различные критерии оценки: технические возможности системы, совокупную стоимость системы, стоимость жизненного цикла на последующие 30 лет, время доставки и вовлеченность местной промышленности, чтобы промышленность Эстонии и Латвии смогла внести свой вклад в развитие способности ПВО средней дальности», – сказал руководитель RKIK в категории связи радаров Прийт Соосаар.

Точная стоимость инвестиции вместе с точными сроками поставки выяснится после переговоров по договору. Стоимость включит как систему ПВО средней дальности, так и инфраструктуру, персонал, подготовку, снаряжение и прочие связанные с ней затраты.