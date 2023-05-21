Латвия отказала в убежище россиянину, бежавшему от службы в армии

В июле прошлого года гражданин России въехал в Латвию самолетом из Грузии и попросил убежища. Он утверждал, что российские власти хотели насильно отправить его воевать в Украину.

В связи с угрозой возбуждения уголовного дела и тюремного заключения мужчина просил убежища в Польше, но, не дожидаясь решения, решил отправиться во Францию, где также подал прошение о предоставлении убежища, но получил отказ.

Пока заявитель находился в ЕС, его семья, оставшаяся в Чечне, подвергалась повышенному вниманию со стороны властей. Сестру и младшего брата мужчины несколько раз вызывали на допрос. По утверждениям мужчины, после одного из таких допросов брат не пришел домой, а матери прислали фотографию его трупа.

С 2017 по 2021 год заявитель отбывал тюремный срок во Франции за семейное насилие, а позже за кражу, хотя и не признал себя виновным.

Весной 2021 года после освобождения мужчина был депортирован из Франции в Россию, где, по его словам, подвергался допросам, пыткам и вымогательству денег, в том числе насилию сексуального характера, со стороны представителей российских, а затем и чеченских властей.