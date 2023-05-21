Скандал в НКО Slava Ukraini ⟩ Ильмар Рааг: я тоже виноват

Rus.Postimees публикует перевод поста Ильмара Раага в социальных сетях:

Сегодня я отмечаю свой день рождения на учениях Сил обороны Эстонии «Весенний шторм 2023». И в то же время, возможно, это переломный день, когда нужно принимать решения. Дальше так продолжаться не может.

Как всегда это бывает, стакан одновременно наполовину полон и наполовину пуст. Начнем с более сложной части.

В этом году я также пожертвовал Украине минимум 1500 евро.

Как фрилансер я отклонил большинство предложений о работе, которые мешали бы заниматься украинскими вопросами. На самом деле я добровольно посвящал 80 процентов своего рабочего времени украинским вопросам. Это значит, что в то же время евро с моего банковского счета улетучивались. Сегодня там сумма в десять раз меньше, чем год назад. В десять раз! Ильмар, на что ты рассчитываешь? Это страшно.

На данный момент там осталось сбережений на два месяца. Дыра в кошельке уже заметна. Через два месяца я должен начать заниматься тем, что позволит заработать. Нет, не подумайте, что я беспокоюсь о нехватке работы. У меня болит сердце, поскольку Украина еще не победила. Эта цель, ради которой я работаю уже год, еще далека от достижения. Как я могу сказать своим украинским друзьям, что на меня больше нельзя рассчитывать? Я будто бы в тупике.