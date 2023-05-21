ГАЛЕРЕЯ ⟩ Возведены первые виадуки в рамках масштабной реконструкции Via Baltica

Руководитель проектов фирмы по строительству инфраструктуры Verston OÜ Магнус Мартинсон заявил, что строительство дороги идет по плану, и рабочие работают в соответствии с графиком. Вместе с субподрядчиками ежедневно на объекте находится около 100 строителей.

Среди объектов есть виадуки Уулу и Тыллапульга, а также строительство тоннеля Раэ-теэ, которое будет завершено в середине лета. Автодорожные туннели Вийра и Рейуранна готовы. Кроме того, ведется строительство дорожных конструкций. 24 мая строители приступят к работам по асфальтированию, которые продлятся до июля. В начале июня на готовых участках начнется установка устройств управления дорожным движением.

В связи со строительными работами участники дорожного движения в этом районе должны учитывать некоторые изменения. Закрытие дороги Раннаметса в Раэкюла запланировано на начало июня, движение по ней возобновится после Иванова дня. «С начала июня мы будем постепенно переводить движение с основной на новую дорогу, чтобы можно было завершить вторую половину», – пояснил Мартинсон. В то же время изменится и подъезд к дороге Рейуранна со стороны главного шоссе.

Застройщик просит автомобилистов внимательно передвигаться на строительном объекте и, по возможности, запастись временем для проезда по дороге.

На четырехполосном участке дороги между Пярну и Уулу запланированы две транспортные развязки на разных уровнях, четыре велосипедных и пешеходных туннеля, а также переходы для животных. Кроме того, будут обновлены системы мелиорации, снесен и построен новый мост Уулу, построен перекресток со светофором Раннаметса, три кольцевые развязки и несколько соединительных дорог. При этом будет проложено около трех километров велосипедных и пешеходных дорожек, а на трассе будут установлены дорожные знаки с изменяющейся информацией.

Движение 1+1 обеспечено на весь период строительства.