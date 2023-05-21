Истребители НАТО покинут Эстонию

Она рассказала, что на базе Эмари в Эстонии запланирован ремонт, поэтому уже в следующем году Германия будет осуществлять патрульную миссию с базы Лиелварде.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил журналистам, что база Эмари десять лет использовалась для патрулирования воздушного пространства стран Балтии и сейчас нуждается в ремонте. Работы планируется начать следующей весной.

Хотя база ВВС в Лиелварде не использовалась для миссий воздушного патрулирования НАТО, она соответствует всем стандартам НАТО.

Уже сообщалось, что на этой неделе министры обороны стран Балтии договорились значительно усилить поддержку принимающей страны тем союзникам по НАТО, которые патрулируют воздушное пространство в небе стран Балтии.