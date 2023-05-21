Полиция в Берлине расследует возможное отравление двух политэмигранток из России

Первым о начале расследования сообщило издание Die Welt. Позже представитель берлинской полиции подтвердил агентству AFP, что по этому делу ведется расследование.

На этой неделе российское «Агентство» (признано в России «иностранным агентом») сообщило, что у двух участниц встречи российских диссидентов в Берлине 29-30 апреля, организованной бывшим главой «ЮКОСа» Михаилом Ходорковским, возникли проблемы со здоровьем.

Одна из них, недавно покинувшая Россию журналистка (ее имя «Агентство» не называло), во время мероприятия испытала симптомы, о которых подробно не сообщается. По ее словам, возможно, они проявились раньше.

Журналистка обратилась в университетскую клинику «Шарите» в Берлине, где после отравления в августе 2020 года лечился Алексей Навальный.

Имя второй возможной пострадавшей «Агентство» называло - это Наталья Арно, директор неправительственной организации Free Russia Foundation (объявлена в России «нежелательной») в США, где Арно живет уже 10 лет после вынужденного отъезда из России. Кроме того, она сама писала об этом в соцсетях.

Арно присутствовала на встрече диссидентов в Берлине перед поездкой в Прагу, где она почувствовала симптомы и обнаружила, что ее номер в отеле был вскрыт, сообщало «Агентство».

Вернувшись в США, она обратилась в больницу, а также в ФБР.