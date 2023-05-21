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Полиция в Берлине расследует возможное отравление двух политэмигранток из России

BBC News Русская служба
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BBC
Пострадавшая журналистка обратилась в берлинскую клинику «Шарите», где лечился Алексей Навальный.
Пострадавшая журналистка обратилась в берлинскую клинику «Шарите», где лечился Алексей Навальный. Фото: Getty Images

Немецкая полиция в воскресенье сообщила о начале расследования по факту возможного отравления журналистки и активистки, сообщивших о проблемах со здоровьем после встречи диссидентов в Берлине.

Первым о начале расследования сообщило издание Die Welt. Позже представитель берлинской полиции подтвердил агентству AFP, что по этому делу ведется расследование.

На этой неделе российское «Агентство» (признано в России «иностранным агентом») сообщило, что у двух участниц встречи российских диссидентов в Берлине 29-30 апреля, организованной бывшим главой «ЮКОСа» Михаилом Ходорковским, возникли проблемы со здоровьем.

Одна из них, недавно покинувшая Россию журналистка (ее имя «Агентство» не называло), во время мероприятия испытала симптомы, о которых подробно не сообщается. По ее словам, возможно, они проявились раньше.

Журналистка обратилась в университетскую клинику «Шарите» в Берлине, где после отравления в августе 2020 года лечился Алексей Навальный.

Имя второй возможной пострадавшей «Агентство» называло - это Наталья Арно, директор неправительственной организации Free Russia Foundation (объявлена в России «нежелательной») в США, где Арно живет уже 10 лет после вынужденного отъезда из России. Кроме того, она сама писала об этом в соцсетях.

Арно присутствовала на встрече диссидентов в Берлине перед поездкой в Прагу, где она почувствовала симптомы и обнаружила, что ее номер в отеле был вскрыт, сообщало «Агентство».

Вернувшись в США, она обратилась в больницу, а также в ФБР.

В своем Фейсбуке Арно рассказала о «резкой боли» и «онемении конечностей». По ее словам, первые «странные симптомы» появились у нее до приезда в Прагу. Она сообщила, что по-прежнему ощущает эти симптомы, но уже чувствует себя лучше.

В последние годы за рубежом и в России было совершено несколько попыток отравлений противников Кремля.

После попытки отравления в Томске в 2020 году Навального на самлолете доставили в «Шарите», где после обследования врачи заявили, что он был отравлен.
После попытки отравления в Томске в 2020 году Навального на самлолете доставили в «Шарите», где после обследования врачи заявили, что он был отравлен. Фото: Getty Images

В частности, европейские лаборатории подтвердили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен «Новичком», нервно-паралитическим веществом советского производства. Этим же веществом в 2018 году в Великобритании пытались отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, от яда также пострадали несколько местных жителей, одна женщина умерла.

В 2020 году прокуратура Болгарии заочно предъявила трем россиянам обвинение в покушении на торговца оружием Емельяна Гебрева, а также его сына и его коллеги. Ведомство считает, что в 2015 году их попытались отравить в Софии неопознанным веществом. Болгарские СМИ тогда писали, что это тоже мог быть «Новичок».

В 2021 году Европейский суд по правам человека признал ответственность российских властей за отравление в Великобритании бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Его отравили радиоактивным полонием в 2006 году.

Москва последовательно отрицает причастность своих спецслужб к этим событиям.

BBC
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