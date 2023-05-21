Трагедия на футбольном матче: не менее 12 человек погибли, сотни ранены

Происшествие случилось, когда команда Alianza из Сан-Сальвадора вышла играть против Fas из Санта-Аны. Матч проходил на стадионе Cuscatlan Stadium, вмещающем более 50 000 человек. Это самый большой стадион в Центральной Америке.

Трагедия произошла, когда большое количество болельщиков попыталось пройти на стадион после того, как ворота уже были закрыты. BBC Sport пишет, что люди застряли между полем и давящей сзади массой людей, из-за чего некоторые из них погибли.

Местные власти считают, что некоторым болельщикам были проданы поддельные билеты на матч. По факту инцидента было начато расследование.

Официальные лица заявили, что 90 человек получили лечение в связи с различными травмами, однако представитель гражданской обороны Сальвадора Луис Алонсо Амайя, сказал, что всего помощь в связи с инцидентом до 500 человек до 500 человек, многие были госпитализированы.

По словам министра здравоохранения Сальвадора, большинство людей в больнице находятся в стабильном состоянии, и пока никто из них не умер.

Все игры национального уровня Сальвадора отменены из-за трагедии. Кроме того, было выражено сожаление по поводу случившегося и выражена поддержка родственникам погибших.