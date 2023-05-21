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На предстоящей неделе Эстонию посетят семь круизных лайнеров

BNS
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Круизный лайнер. Фото иллюстративное.
Круизный лайнер. Фото иллюстративное. Фото: Postimees

На предстоящей неделе порт Сааремаа посетит один круизный лайнер, а таллиннский порт Ванасадам - шесть.

Последний за эту неделю круизный лайнер, идущий под мальтийским флагом Celebrity Silhouette, прибыл в Ванасадам в воскресенье утром. 315-метровое судно совершает 12-дневный круиз, который начался и закончится в Саутгемптоне. Лайнер пришел в столицу Эстонии из Хельсинки, а из Таллинна отправится в самый северный город Дании Скаген. В ходе круиза, который пройдет по тому же маршруту, Celebrity Silhouette вновь посетит Эстонию 11 июня.

В понедельник в Таллинн придет регулярно посещающий Ванасадам Mein Schiff 6. Длина построенного в Финляндии и идущего под мальтийским флагом судна 295 метров, его строительство обошлось в 500 млн евро. В Таллинн лайнер прибудет с Готланда, а вечером возьмет курс на Хельсинки.

Во вторник в эстонскую столицу придет идущий под багамским флагом 245-метровый Ambience, недавно прошедший обновление. В Эстонию он придет из Риги, а дальше отправится в Хельсинки. Двухнедельный круиз завершится 1 июня в Лондоне. Стоившее около 277 млн долларов судно сменило ряд имен. Построенный в 1991 году лайнер поначалу назывался Regal Princess, затем Pacific Dawn, в течение одного года в период коронавирусной пандемии Satoshi, а нынешнее название получил только в прошлом году. В час он использует 7700 литров топлива.

В среду в Таллинн через Киль и Копенгаген прибудет MSC Fantasia. 3800-местное судно, длина которого составляет 333,33 метра, один из самых крупных круизных лайнеров, которые за этот год остановятся в Таллинне. Из Таллинна MSC Fantasia отправится в Хельсинки.

В пятницу Сааремаа посетит Silver Wind. Идущий под багамским флагом 156-метровый лайнер вмещает 250 туристов. Он прибудет с датского Кристиансё вечером того же дня отправится на Готска-Сандён.

В субботу в Ванасадам прибудет Spirit of Discovery. Длина идущего под флагом Соединенного Королевства судна составляет 236 метров. Стоимость построенного четыре года назад судна составила 310 млн евро. Лайнер придет в Таллинн из Стокгольма и отправится дальше в Котка.

В субботу на полтора дня в Ванасадам ошвартуется и раньше посещавший Таллинн лайнер Clio. Идущее под мальтийским флагом 100-метровое судно вмещает до 90 пассажиров. Clio вновь посетит Таллинн уже 1 июня.

В воскресенье прибудет 294-метровый лайнер MSC Poesia, который совершает девятидневный круиз из Ростока в Копенгаген. В Эстонию идущее под панамским флагом судно придет из Риги, а во второй половине дня возьмет курс на Хельсинки. MSC Poesia вновь посетит Таллинн только 7 сентября.

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