На предстоящей неделе Эстонию посетят семь круизных лайнеров

Последний за эту неделю круизный лайнер, идущий под мальтийским флагом Celebrity Silhouette, прибыл в Ванасадам в воскресенье утром. 315-метровое судно совершает 12-дневный круиз, который начался и закончится в Саутгемптоне. Лайнер пришел в столицу Эстонии из Хельсинки, а из Таллинна отправится в самый северный город Дании Скаген. В ходе круиза, который пройдет по тому же маршруту, Celebrity Silhouette вновь посетит Эстонию 11 июня.

В понедельник в Таллинн придет регулярно посещающий Ванасадам Mein Schiff 6. Длина построенного в Финляндии и идущего под мальтийским флагом судна 295 метров, его строительство обошлось в 500 млн евро. В Таллинн лайнер прибудет с Готланда, а вечером возьмет курс на Хельсинки.

Во вторник в эстонскую столицу придет идущий под багамским флагом 245-метровый Ambience, недавно прошедший обновление. В Эстонию он придет из Риги, а дальше отправится в Хельсинки. Двухнедельный круиз завершится 1 июня в Лондоне. Стоившее около 277 млн долларов судно сменило ряд имен. Построенный в 1991 году лайнер поначалу назывался Regal Princess, затем Pacific Dawn, в течение одного года в период коронавирусной пандемии Satoshi, а нынешнее название получил только в прошлом году. В час он использует 7700 литров топлива.