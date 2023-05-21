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Тренер попавших в скандал эстонских игроков: они не расисты, их кумиры – играющие в НБА чернокожие

Вилле Арике
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Каур Хейнару.
Каур Хейнару. Фото: Facebook / Kohila SK

У начавшегося с финских СМИ скандала в связи с произошедшим на молодежном баскетбольном турнире Tallinn Nord Cup как и у медали есть две стороны. По словам тренера юношеской команды Kohila SK Каура Хейнару, они осуждают все виды расизма и оскорблений, но в ситуации, которая привела к конфликту на этом турнире, оскорблять первым стал игрок с финской стороны.

Газета Helsingin Sanomat написала в субботу, что молодые игроки финского баскетбольного клуба Munkkiniemi Kisapojat (MuK) стали жертвами расистских нападок в матче юношеского турнира до 12 лет с командой Kohila SK. По словам тренера финского клуба Антти Песонена, сначала находящегося на линии свободного броска темнокожего игрока MuK оскорбили расистским словом, позже эстонцы переключились на игрока клуба азиатского происхождения.

«Это была совершенно обычная игра, но мы не отрицаем, что там было расистское оскорбление. Однако началось это с оскорбительного поведения соперника по отношению к нашему игроку. Он оскорбительно отозвался о весе одного из наших игроков. Чуть позже этот соперник получил на баскетбольном языке блокшот от того же нашего игрока, а затем начал издавать звуки, не относящиеся к баскетболу», - начал описывать конфликт, произошедший в пятницу вечером, тренер Каур Хейнару.

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