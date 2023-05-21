У начавшегося с финских СМИ скандала в связи с произошедшим на молодежном баскетбольном турнире Tallinn Nord Cup как и у медали есть две стороны. По словам тренера юношеской команды Kohila SK Каура Хейнару, они осуждают все виды расизма и оскорблений, но в ситуации, которая привела к конфликту на этом турнире, оскорблять первым стал игрок с финской стороны.
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Тренер попавших в скандал эстонских игроков: они не расисты, их кумиры – играющие в НБА чернокожие
Газета Helsingin Sanomat написала в субботу, что молодые игроки финского баскетбольного клуба Munkkiniemi Kisapojat (MuK) стали жертвами расистских нападок в матче юношеского турнира до 12 лет с командой Kohila SK. По словам тренера финского клуба Антти Песонена, сначала находящегося на линии свободного броска темнокожего игрока MuK оскорбили расистским словом, позже эстонцы переключились на игрока клуба азиатского происхождения.