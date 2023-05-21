Вс, 21.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Эстония в лидерах: в ЕС наблюдается рост цен на билеты в культурные учреждения

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Вчера вечером в музеи можно было попасть по билету за 1 евро. Обычный билет стоит в разы дороже.
Вчера вечером в музеи можно было попасть по билету за 1 евро. Обычный билет стоит в разы дороже. Фото: Elmo Riig

В прошлом году цены в музеях, библиотеках и зоопарках выросли в среднем на четыре процента в Европейском союзе (ЕС), тогда как в Эстонии - на 10,5 процента.

По данным Евростата, в 2020 году гармонизированный индекс потребительских цен на культурные товары и услуги находился на самом низком уровне за пять лет по сравнению с предыдущим годом - два процента. До этого годовой темп изменения был стабилен на уровне трех процентов.

В период с 2018 по 2021 год годовой темп изменения индекса цен в музеях, библиотеках и зоопарках колебался между одним и тремя процентами, а в 2022 году вырос до девяти процентов. В 2018 году индекс цен в этом секторе рос гораздо медленнее, чем общая инфляция в ЕС.

Среди стран ЕС наибольший рост цен в музеях, библиотеках и зоопарках зафиксирован в Польше - на 18%. За ней следуют Ирландия и Литва - 15 и 14% соответственно. В Нидерландах, Греции и Португалии рост составил всего 1%.

По сравнению с 2021 годом Мальта была единственной страной ЕС, где цены в этих учреждениях снизились на три процента. Цены в Люксембурге и на Кипре остались стабильными.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх