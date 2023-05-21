Эстония в лидерах: в ЕС наблюдается рост цен на билеты в культурные учреждения

По данным Евростата, в 2020 году гармонизированный индекс потребительских цен на культурные товары и услуги находился на самом низком уровне за пять лет по сравнению с предыдущим годом - два процента. До этого годовой темп изменения был стабилен на уровне трех процентов.

В период с 2018 по 2021 год годовой темп изменения индекса цен в музеях, библиотеках и зоопарках колебался между одним и тремя процентами, а в 2022 году вырос до девяти процентов. В 2018 году индекс цен в этом секторе рос гораздо медленнее, чем общая инфляция в ЕС.

Среди стран ЕС наибольший рост цен в музеях, библиотеках и зоопарках зафиксирован в Польше - на 18%. За ней следуют Ирландия и Литва - 15 и 14% соответственно. В Нидерландах, Греции и Португалии рост составил всего 1%.