Тысячи украинцев получили базовые знания эстонского языка за счет государства

По состоянию на начало этой недели обучение эстонскому языку на уровень А1 закончили 3 859 человек, а продолжают курс 4 195 человек. Еще 459 человек зарегистрировались на курсы и ждут их начала, сообщила заместитель канцлера Министерства культуры по вопросам культурного разнообразия Эда Сильберг.

Всего на заказанных курсах обучения имеются места для 10 000 получателей временной защиты. Дополнительные средства, выделенные из государственного резерва в этом году, позволяют предложить еще 10 000 учебных мест на курсах эстонского языка уровня A1. Кроме того, сотни получателей временной защиты использовали другие возможности для изучения языка и достижения необходимого уровня, например, через Кассу страхования от безработицы или самостоятельно обучаясь в э-среде Keeleklikk и Keeletee.

Число взрослых, получающих временную защиту в Эстонии, уже давно составляет около 23 000 человек. 20 000 бесплатных мест на языковых курсах позволяют большинству из них приобрести базовые навыки эстонского языка. Более быстрое изучение языка невозможно на местном рынке обучения.

«До добавления новой целевой группы государственный заказ на изучение эстонского языка был стабильным и составлял почти 15 000 учебных мест в год, создать несколько десятков новых учебных мест за один год невозможно, – сказала Сильберг. – Поэтому получателям временной защиты постепенно рассылаются приглашения на курсы эстонского языка».

Девять миллионов евро на изучение языка

В прошлом году государство выделило 4,5 миллиона евро из дополнительного бюджета, чтобы предложить 10 000 украинским военным беженцам со статусом временной защиты изучение эстонского языка на уровне А1.

Весной этого года правительство выделило из своего резерва еще 4,5 миллиона евро, чтобы еще 10 000 украинцев, получивших временную защиту, могли изучать эстонский язык на уровне А1. Так, с начала войны государство выделило девять миллионов евро на языковую подготовку 20 тысяч военных беженцев.

В дополнение к языковой подготовке на уровень A1 правительство решило направить дополнительные средства из Европейского социального фонда на языковую подготовку 4200 военных беженцев на уровнях A2 и B1.