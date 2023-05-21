В настоящее время Маргус Ринк руководит небольшим, но быстрорастущим Coop Pank. До этого он в качестве члена правления Eesti Energia вывел предприятие на биржу электроэнергии.

Журналист Андрус Карнау поговорил с Маргусом Ринком о том, чем Coop Pank завоевывает своих клиентов, почему он бы не доверил Центристской партии распределение денег налогоплатещиков и почему руководители всегда должны придерживаться выбранной ими стратегии.

- Вы руководите Coop Pank с 2016 года. Во сколько раз он вырос с тех пор?

- Примерно в десять раз. Когда мы купили Кредитный банк, кредитный портфель составлял 130 миллионов, сейчас - 1,3 миллиарда. У нас было 30 000 клиентов, сейчас - 155 000. Последняя прибыль Кредитного банка в 2016 году была равна 1,6-1,7 миллионам, в прошлом году мы заработали 20 миллионов евро.

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