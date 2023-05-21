В настоящее время Маргус Ринк руководит небольшим, но быстрорастущим Coop Pank. До этого он в качестве члена правления Eesti Energia вывел предприятие на биржу электроэнергии.

Журналист Андрус Карнау поговорил с Маргусом Ринком о том, чем Coop Pank завоевывает своих клиентов, почему он бы не доверил Центристской партии распределение денег налогоплатещиков и почему руководители всегда должны придерживаться выбранной ими стратегии.

- Вы руководите Coop Pank с 2016 года. Во сколько раз он вырос с тех пор?