ВИДЕО ⟩ Лишившаяся пальцев жительница Эстонии не получит ни цента компенсации

Аннели позвонила не в передачу Kuuuurija, а своей давней подруге, которую мы назовем Майму. Та больше не могла наблюдать за тем, что происходило с ее подругой, и решила придать эту историю огласке. Жизнь не щадила Аннели, и на сегодняшнюю передачу ее привели трудности. Она потеряла руку из-за несчастного случая на рабочем месте, однако не получила никакой помощи.