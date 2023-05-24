ВИДЕО ⟩ Жительница Ласнамяэ осталась и без денег, и без ремонта в квартире

В этом выпуске передачи Kuuuurija мы расскажем, как проживающая в Ласнамяэ мать-одиночка пыталась сделать ремонт в своей квартире, но осталась крайне разочарована строителями. Репортер Трийн Роос отправилась выяснять подробности.
Марианна нашла строительную компанию в социальной сети Facebook и сразу связалась с фирмой Altehitus OÜ. По ее словам, общение было очень открытым и веселым, сотрудники компании показались довольно деловыми, сами что-то предлагали. Их профиль на Facebook тоже выглядел прилично, там постоянно публиковались новые фотографии проделанных работ. Выгодная цена и доброжелательное отношение заставили Марианну сделать выбор в пользу этой ремонтной фирмы.