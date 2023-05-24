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ВИДЕО ⟩ Жительница Ласнамяэ осталась и без денег, и без ремонта в квартире

Kuuuurija
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

В этом выпуске передачи Kuuuurija мы расскажем, как проживающая в Ласнамяэ мать-одиночка пыталась сделать ремонт в своей квартире, но осталась крайне разочарована строителями. Репортер Трийн Роос отправилась выяснять подробности.

Марианна нашла строительную компанию в социальной сети Facebook и сразу связалась с фирмой Altehitus OÜ. По ее словам, общение было очень открытым и веселым, сотрудники компании показались довольно деловыми, сами что-то предлагали. Их профиль на Facebook тоже выглядел прилично, там постоянно публиковались новые фотографии проделанных работ. Выгодная цена и доброжелательное отношение заставили Марианну сделать выбор в пользу этой ремонтной фирмы.

Марианна также проверила бэкграунд этой фирмы на сайте teatmik.ee, где есть общедоступная информация о предприятиях, и увидела, что у нее имеется задолженность. «Я немного смутилась. Я позвонила Александру и спросила, о чем идет речь. Он объяснил, что их подвел какой-то не самый лучший партнер, но все будет хорошо», – говорит она.

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