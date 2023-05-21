Вс, 21.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Оба оказались в канаве: велосипедист врезался в автомобиль

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Kristjan Teedema

В субботу утром в деревне Мыйсамаа Йыгевского уезда произошло ДТП, в результате которого велосипедист был доставлен в больницу.

ДТП произошло вчера в 10.56 утра на шоссе Ыуна-Мутсо в волости Йыгева. 63-летний велосипедист не заметил автомобиль, которым управлял 62-летний мужчина, и врезался в него. Машина ехала по главной дороге.

Водитель, пытавшийся избежать столкновения, свернул с дороги и оказался в канаве. Столкновение все же произошло. Водитель не пострадал, а велосипедист был доставлен в Клиникум Тартуского университета.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх