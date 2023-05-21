Оба оказались в канаве: велосипедист врезался в автомобиль

ДТП произошло вчера в 10.56 утра на шоссе Ыуна-Мутсо в волости Йыгева. 63-летний велосипедист не заметил автомобиль, которым управлял 62-летний мужчина, и врезался в него. Машина ехала по главной дороге.

Водитель, пытавшийся избежать столкновения, свернул с дороги и оказался в канаве. Столкновение все же произошло. Водитель не пострадал, а велосипедист был доставлен в Клиникум Тартуского университета.