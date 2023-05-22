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Грецкий: Украина не должна в страхе перед возвращением Трампа в Белый дом спешить со своим наступлением

Павел Соболев
, журналист
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  • Байден дал добро на поставки Украине F-16, вдохновившись смелостью Великобритании
  • Украине важно беречь жизни своих военных, а не устанавливать дедлайны для своих операций
  • После взятия Бахмута силы агрессора обречены в своем наступлении упереться в стену

Джо Байден cказал на саммите G7, что территориальная целостность Украины не должна быть предметом переговоров. Недавно Дональд Трамп заявил, что за сутки остановит войну, вернувшись в Белый дом, что было похоже на его готовность договориться с Путиным. Украине нужно победить в войне до осени 2024 года? Об этом и обо многом другом в студии Postimees порассуждал приглашенный научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Игорь Грецкий.

- Джо Байден заявил на саммите G7, что Владимир Зеленский дал Вашингтону категорические заверения в том, что истребители F-16 не будут атаковать российскую территорию. При этом, по словам Байдена, в воздушном пространстве Украины самолеты могут быть использованы как угодно. Известно, что США не признают аннексию Крыма, так что формальных ограничений на атаки целей в Крыму американскими самолетами нет. Увидим ли мы такие атаки, будут ли украинские пилоты выполнять боевые задачи в Крыму на американских истребителях?

- Да, я думаю, это будет происходить. Но прежде всего истребители F-16 будут очень полезны для защиты украинского неба от воздушных атак со стороны России. Закрыть украинское небо - это то, что Владимир Зеленский просил сделать год назад. Теперь же это Украина сможет сделать самостоятельно. Преимущества в воздухе у России больше не будет.

Что касается нанесения украинскими силами ударов по территории России, то с точки зрения международного права Украина вполне может это делать. Но в США есть часть истеблишмента, есть политики, которые до сих пор считают, что это может привести к эскалации конфликта.

Слушать это странно, потому что уже очень давно идет полномасштабная война, о какой тут эскалации еще может идти речь? Ранее высказывались опасения, что в определенном случае Россия может нажать все красные кнопки вокруг себя и даже применить ядерное оружие, и все это до сих пор присутствует в американском политическом дискурсе.

По всей вероятности, Байден сделал такую оговорку именно для этой части истеблишмента. Но если мы говорим о Крыме, то Крым - это Украина, так что для нанесения ударов по целям на территории Крыма Украина, конечно, будет использовать истребители F-16.

- Приезд президента Украины на саммит G7 совпал с решением Белого дома начать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, а также позволить союзникам отправлять эти самолеты Киеву. До этого Джо Байден был против передачи F-16 Украине, ссылаясь на длительные сроки обучения пилотов, а также на риск эскалации конфликта с Россией. Что побудило Джо Байдена изменить свою позицию?

- Мы можем только строить догадки на этот счет, но я предполагаю, что тут могли сыграть свою роль два фактора. Первый - это консолидированная позиция американских военных. Они очень откровенно намекали, что истребители F-16 Украине очень нужны. Это не самая важная вещь с точки зрения ведения наступления на земле, но с точки зрения прикрытия этого наступления и защиты украинского неба переоценить значение этих истребителей невозможно. Без этих истребителей Украине будет обойтись очень сложно.

Второй фактор - это позиция Великобритании, лидерство этой страны в формировании этой коалиции истребителей. В свое время Великобритания взяла на себя смелость первой отправить Украине танки, предоставив Киеву танки Challenger. Позднее к танковым поставкам присоединились Германия, США и другие западные страны. Ни одно из опасений, что высказывались в американском истеблишменте в отношении этих поставок, не сбылось.

И в случае с истребителями лидерство Великобритании тоже побудило Байдена не останавливать этот процесс, не противоречить ему. Напротив, он решил к этому процессу присоединиться. Я думаю, что и в дальнейшем помощь Украине будет только увеличиваться. Она будет нарастать по мере того, как будут увеличиваться производственные мощности предприятий по выпуску вооружений в тех же странах Европы, в Северной Америке. Украине будут поставлять все необходимое, чтобы она смогла защитить свою территорию.

- Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву и сказал, что территориальная целостность Украины не должна быть предметом переговоров. Недавно Дональд Трамп заявил, что за сутки остановит войну, когда вернется в Белый дом, но его слова можно было понять так, что для него территориальная целостность Украины не имеет такой важности. В связи с этим Украине нужно торопиться достичь решающего перелома до президентских выборов в США, до осени 2024 года?

- Это очень непростой вопрос. С одной стороны, трамписты действительно считают, что мир в Украине может быть достигнут очень быстро, что США не должны так сильно поддерживать Украину. И для трампистов вопрос территориальной целостности Украины впрямь не является принципиальным.

Есть большие сомнения в том, что моментально достигнутый мир будет прочным. Напротив, есть все основания думать, что он не будет устойчивым. И это не говоря уже о том, что подобные сделки оказали бы негативное влияние и на НАТО, и в целом на Запад. Очень многие политики и в США, и в Европе это прекрасно понимают.

Дональд Трамп же всегда в своей политической деятельности прибегал к использованию популистских лозунгов, и тема войны России с Украиной не стала исключением. Но позиции Трампа были куда сильнее в прошлом году, однако не самые благоприятные для него результаты выборов в Сенат осенью 2022 года, конечно, несколько подкосили позиции Трампа.

Трамписты - это радикальное крыло Республиканской партии. Их внутрипартийное влияние в прошлом году было куда сильнее. При этом шансы на избрание президентом у Трампа все равно есть. Однако это вовсе не означает, что Украина должна чем-то жертвовать, скажем, качеством своих военных операций, ради того, чтобы достичь перелома в войне к какому-то дедлайну.

Этого ни в коем случае нельзя делать. Сейчас мы видим, как Генштаб ВСУ, военное командование и Зеленский очень аккуратно проводят военные операции, стремясь сохранить максимальное количество жизней украинских солдат. Украина понимает, что количественное преимущество в человеческих ресурсах находится, вне всякого сомнения, на российской стороне. Но в качестве оружия, в качестве военной подготовки, а также, самое главное, в мотивации преимущество имеет Украина.

Эти преимущества нельзя растерять, потому что они очень важны. Поэтому все эти дедлайны, установления искусственных сроков для каких-то успехов никак не помогут Украине. ВСУ должны просто продолжать делать ту работу, которую им удавалось делать до сих пор очень хорошо.

- По итогам саммита в Хиросиме лидеры стран G7 обратились к Пекину с призывом надавить на Россию, чтобы та прекратила свою военную агрессию, а также немедленно и безо всяких дополнительных условий полностью вывела свои войска с территории Украины. Чисто ли формальное это обращение, или же у ведущих западных государств есть что предложить Китаю в случае его готовности склонять Кремль к прекращению войны?

- Роль Запада в экономике Китая достаточно велика. Впрочем, велика и роль Китая в западной экономике. Китай - это место, где находятся производственные мощности очень многих транснациональных компаний. Эти компании активно сбывают свои товары на западных рынках.

В этом смысле уровень взаимозависимости между Западом и Китаем достаточно высок. Однако основной мессидж этого обращения к Пекину примерно таков: G7 воспринимает российскую агрессию против Украины всерьез. Для G7 это такой вопрос, в рамках которого уже не может быть никаких компромиссов. Ничего не может решаться за счет Украины, за счет ее территориальной целостности, за счет ее суверенитета.

Любые попытки Китая помогать агрессору будут влечь за собой жесткие меры, жесткие санкции. Именно это G7 хотела донести до Китая в своем заявлении. А вот если Китай поможет тем, что повлияет на Россию, заставит ее вывести свои войска из Украины, или найдет аргументы, которые подтолкнут ее к этому, то Запад не оставит это без внимания. Запад по достоинству оценит эти усилия Китая.

- Владимир Зеленский на полях саммита G7 встретился с индийским премьером Нарендрой Моди. Эту встречу Зеленский назвал очень позитивной. До сих пор Индия не осуждала российские действия в Украине, но после саммита G7 Моди стал немного критиковать ООН за то, что организация в нынешнем виде не способна предотвращать войны, в чем можно различить, наверное, и осуждение России. Может ли и Индия со временем если не примкнуть к антипутинской коалиции, то хотя бы приблизиться к ее позициям?

- Давайте не будем забывать, что Индия в качестве своего самого большого соперника в своем регионе всегда видела Китай. Не забудем также, что Индия тоже достаточно активно торгует со странами Запада. И, наконец, давайте вернемся в сентябрь 2022 года, когда Нарендра Моди в лицо сказал Владимиру Путину, что сейчас не время для войны. Путину было сказано, что война - это совсем не то, что нужно миру сейчас, так что такое заявление вполне можно было считать критикой в адрес России.

Да, Индия сейчас на всех площадках голосует нейтрально. Индия воздерживается от открытого выражения симпатии по отношению как к Украине, так и к России. Однако в то же время она показывает свою готовность вести переговоры как со странами Запада, так и с Украиной на предмет того, как Индия может способствовать прекращению войны.

Эти переговоры велись еще прошлой весной, когда в Индию приезжали и видные европейские политики, и, например, многие американские конгрессмены. Эти переговоры велись очень активно, а вот в случае с Китаем мы ничего подобного не наблюдали.

А Индия и сейчас вовлечена в эти контакты, и я думаю, что совсем скоро мы увидим результаты этих переговоров. Это очень важно, ведь Индия до недавнего времени была одним из крупнейших покупателей советского и российского оружия. Это оружие сейчас очень востребовано, с учетом той интенсивности, с которым оно расходуется в районе боевых действий в Украине.

- Представители как Украины, так и России сообщают о ракетных ударах ВСУ по оккупированному Россией Бердянску. Бердянск лежит на расстоянии чуть более ста километров от линии фронта, то есть чуть дальше зоны досягаемости HIMARS и их аналогов, которые до недавнего времени были самым дальнобойным серийным оружием в распоряжении ВСУ. Можно ли допустить, что Украина располагает и более дальнобойными системами, просто официальной информации о таких поставках не было?

- Да, основания для таких предположений имеются. Великобритания же, например, упоминала о возможности поставок Украине ракет Storm Shadow, чей радиус действия составляет 200-250 км. Ясно, что Бердянск находится в зоне досягаемости для таких ракет. А есть ведь еще и дроны дальнего радиуса действия. Поэтому, как мне кажется, мы вполне можем допустить, что украинская армия уже располагает системами вооружений с большими показателями дальнобойности.

- Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», заявил, что 25 мая передаст ответственность за Бахмут российским военным. Эксперты Американского института изучения войны отмечают, что российское военное командование вряд ли сможет собрать достаточное количество сил, чтобы сменить ЧВК в Бахмуте за несколько дней, поэтому, возможно, Пригожин занимается дезинформацией, а на самом деле готовит новое наступление...

- Оснваний доверять Пригожину быть не может, но на данный момент у российской стороны нет достаточного военного потенциала, чтобы с упехом проводить какие-то успешные наступательные операции. С политической точки зрения взятие Бахмута будет преподноситься как большая победа. Это будет активно транслироваться российскими пропагандистскими СМИ, но при этом совершенно непонятно, как российские силы смогут продолжать наступление после таких затяжных боев.

Должна быть произведена ротация. Те части, которые брали Бахмут, просто должны какое-то время отдохнуть. Кроме того, российские силы в районе Бахмута должны получить новые боеприпасы. Это крайне трудно осуществить под постоянными обстрелами.

Но если российские силы надеются после Бахмута продолжать наступление, то они обязательно упрутся в дугу, на которой находятся Констатиновка, Часов Яр, Краматорск. Все эти населенные пункты очень хорошо укрпеплены силами ВСУ.

Очень трудно понять, на что российское командование рассчитывает, ведь Бахмут россияне брали целый год. А теперь их будут ждать куда более серьезные испытания. Они там просто упрутся в стену.

Смотрите запись полной версии беседы!

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