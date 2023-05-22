Грецкий: Украина не должна в страхе перед возвращением Трампа в Белый дом спешить со своим наступлением

- Представители как Украины, так и России сообщают о ракетных ударах ВСУ по оккупированному Россией Бердянску. Бердянск лежит на расстоянии чуть более ста километров от линии фронта, то есть чуть дальше зоны досягаемости HIMARS и их аналогов, которые до недавнего времени были самым дальнобойным серийным оружием в распоряжении ВСУ. Можно ли допустить, что Украина располагает и более дальнобойными системами, просто официальной информации о таких поставках не было?
- Да, основания для таких предположений имеются. Великобритания же, например, упоминала о возможности поставок Украине ракет Storm Shadow, чей радиус действия составляет 200-250 км. Ясно, что Бердянск находится в зоне досягаемости для таких ракет. А есть ведь еще и дроны дальнего радиуса действия. Поэтому, как мне кажется, мы вполне можем допустить, что украинская армия уже располагает системами вооружений с большими показателями дальнобойности.
- Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», заявил, что 25 мая передаст ответственность за Бахмут российским военным. Эксперты Американского института изучения войны отмечают, что российское военное командование вряд ли сможет собрать достаточное количество сил, чтобы сменить ЧВК в Бахмуте за несколько дней, поэтому, возможно, Пригожин занимается дезинформацией, а на самом деле готовит новое наступление...
- Оснваний доверять Пригожину быть не может, но на данный момент у российской стороны нет достаточного военного потенциала, чтобы с упехом проводить какие-то успешные наступательные операции. С политической точки зрения взятие Бахмута будет преподноситься как большая победа. Это будет активно транслироваться российскими пропагандистскими СМИ, но при этом совершенно непонятно, как российские силы смогут продолжать наступление после таких затяжных боев.
Должна быть произведена ротация. Те части, которые брали Бахмут, просто должны какое-то время отдохнуть. Кроме того, российские силы в районе Бахмута должны получить новые боеприпасы. Это крайне трудно осуществить под постоянными обстрелами.
Но если российские силы надеются после Бахмута продолжать наступление, то они обязательно упрутся в дугу, на которой находятся Констатиновка, Часов Яр, Краматорск. Все эти населенные пункты очень хорошо укрпеплены силами ВСУ.
Очень трудно понять, на что российское командование рассчитывает, ведь Бахмут россияне брали целый год. А теперь их будут ждать куда более серьезные испытания. Они там просто упрутся в стену.
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