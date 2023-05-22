Грецкий: Украина не должна в страхе перед возвращением Трампа в Белый дом спешить со своим наступлением

И в случае с истребителями лидерство Великобритании тоже побудило Байдена не останавливать этот процесс, не противоречить ему. Напротив, он решил к этому процессу присоединиться. Я думаю, что и в дальнейшем помощь Украине будет только увеличиваться. Она будет нарастать по мере того, как будут увеличиваться производственные мощности предприятий по выпуску вооружений в тех же странах Европы, в Северной Америке. Украине будут поставлять все необходимое, чтобы она смогла защитить свою территорию.

- Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву и сказал, что территориальная целостность Украины не должна быть предметом переговоров. Недавно Дональд Трамп заявил, что за сутки остановит войну, когда вернется в Белый дом, но его слова можно было понять так, что для него территориальная целостность Украины не имеет такой важности. В связи с этим Украине нужно торопиться достичь решающего перелома до президентских выборов в США, до осени 2024 года?

- Это очень непростой вопрос. С одной стороны, трамписты действительно считают, что мир в Украине может быть достигнут очень быстро, что США не должны так сильно поддерживать Украину. И для трампистов вопрос территориальной целостности Украины впрямь не является принципиальным.