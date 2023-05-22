В студии Postimees Игорь Грецкий: Украина ставит целью победить в войне при первом сроке Байдена?

- Джо Байден заявил, что Владимир Зеленский дал Вашингтону категорические заверения в том, что истребители F-16 не будут атаковать российскую территорию. При этом, по словам Байдена, в воздушном пространстве Украины самолеты могут быть использованы как угодно. Известно, что США не признают аннексию Крыма, так что формальных ограничений на атаки целей в Крыму американскими самолетами нет. Увидим ли мы такие атаки, будут ли украинские пилоты выполнять боевые задачи в Крыму на американских истребителях?

- Приезд президента Украины на саммит G7 совпал с решением Белого дома начать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, а также позволить союзникам отправлять эти самолеты Киеву. До этого Джо Байден был против передачи F-16 Украине, ссылаясь на длительные сроки обучения пилотов, а также на риск эскалации конфликта с Россией. Что побудило Джо Байдена изменить свою позицию?

- По итогам саммита в Хиросиме лидеры стран G7 обратились к Пекину с призывом надавить на Россию, чтобы та прекратила свою военную агрессию, а также немедленно и безо всяких дополнительных условий полностью вывела свои войска с территории Украины. Чисто ли формальное это обращение, или же у ведущих западных государств есть что предложить Китаю в случае его готовности склонять Кремль к прекращению войны?