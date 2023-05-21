Не Украиной единой: страны G7 также предостерегли Китай от «экономического принуждения»

В то же время лидеры G7 ясно дали понять, что не хотят разрывать отношения с Китаем.

В большей части заявлений по «экономическому принуждению» Китай прямо не называется - явная попытка не тыкать пальцем в Пекин.

Когда разговор все же заходил о Китае, в программных заявлениях появлялись нюансы.

Члены «семерки» попытались успокоить Пекин, заявив, что «их политика не направлена на причинение вреда Китаю и они не стремятся помешать экономическому прогрессу и развитию страны». Они не собираются «отделяться» от Китая и или погружаться в себя.

Однако западные страны недвусмысленно указали Пекину, что ему лучше не отказываться от сотрудничества - под лозунгом, что «растущий Китай, играющий по международным правилам, пойдет на пользу всему миру».

Они также призвали к «откровенному» взаимодействию, в рамках которого у них сохранится возможность выражать свои опасения непосредственно Пекину, что свидетельствует о готовности держать линии связи открытыми в складывающейся напряженной атмосфере.

Мы не знаем, как китайские лидеры и дипломаты воспримут послание G7 в частном порядке. Но государственные СМИ в прошлом не раз обрушивались на Запад за то, что, критикуя Китай и одновременно наслаждаясь плодами экономического сотрудничества, он пытается получить и то, и другое.

Пока что для публичного ответа официальный Пекин предпочел вернуться к своей обычной гневной риторике.

Одновременно с саммитом «Большой семерки» Китай провел параллельную встречу со странами Центральной Азии. Фото: Reuters