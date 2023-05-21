Местные жители в шоке: неизвестный отстреливает их кошек

Жительница Виймси Хелен Вайкре написала в Facebook о своей кошке, которая в субботу вечером была ранена пулей из пневматической винтовки. Молодая кошка была ранена в ногу, пуля раздробила голень, но, к счастью, в ветеринарной клинике дали надежду, что животное пойдет на поправку.

Это был далеко не первый случай, когда кто-то в этом районе стреляет по кошкам. Хелен рассказала, что летом прошлого года ее беременная кошка таинственно исчезла. Никто не ожидал ничего страшного, но поиски не принесли успеха. Прошло несколько дней, прежде чем сосед сообщил, что видел кошку вяло бродящей по улице. Увы, уже сделать ничего было нельзя, труп кошки был найден в кустах у дома. Кошка умерла в страшных муках, на сильной жаре, от недостатка воды. У животного не было никаких признаков драки или укуса лисы. Сначала семья не могла понять, почему их кошка умерла, но вскоре это стало ясно.

Менее чем через месяц ее соседка Лийс нашла свою кошку на лужайке перед домом хромой и с окровавленным боком. Во время длительной двухчасовой операции в ветеринарной клинике из боковой части ее позвоночника была извлечена пневматическая пуля. К счастью, кошка выжила. Об этом случае было сделано заявление в полицию.

Хелен хотела бы подчеркнуть, что если кошка не приходит домой, когда ее зовут, возможно, она ранена и находится недалеко от дома, инстинктивно ища безопасное укрытие.

Женщина также обращается к местным жителям: «Теперь ясно, что это был не поступок случайного прохожего, а систематическая жестокость кого-то в нашем собственном районе. И мои дети, и дети моей соседки находятся в шоковом состоянии из-за страданий и жестокости, которым подверглись наши кошки. Конечно, все взрослые тоже расстроены».