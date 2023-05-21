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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Свастики и многое другое: на эстонской ярмарке выставили очень подозрительный товар

Кати Саагим Юри Лооринг
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Фото: Jüri Looring

Весенняя ярмарка и концерт трубачей привлекли толпы людей в это солнечное воскресенье в поселок Лавассаре.

Хотя людей было довольно много, проблем с поиском места для парковки, например, не возникло.

Среди товаров, продаваемых на ярмарке, выделялись две лавки, рядом с которыми вывесили табличку: «Фото запрещено». На столе, например, стояли кружки со свастикой и вещи с советской символикой. «Продавцы очень разозлились, когда увидели, что я пришел с фотоаппаратом, и тут же убрали товар под крышку», - рассказал фотограф Pärnu Postimees.

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