ГАЛЕРЕЯ ⟩ Свастики и многое другое: на эстонской ярмарке выставили очень подозрительный товар

Хотя людей было довольно много, проблем с поиском места для парковки, например, не возникло.

Среди товаров, продаваемых на ярмарке, выделялись две лавки, рядом с которыми вывесили табличку: «Фото запрещено». На столе, например, стояли кружки со свастикой и вещи с советской символикой. «Продавцы очень разозлились, когда увидели, что я пришел с фотоаппаратом, и тут же убрали товар под крышку», - рассказал фотограф Pärnu Postimees.