Климатические активисты окрасили воду знаменитого римского фонтана Треви в черный цвет

Климатические активисты в воскресенье окрасили воду знаменитого римского фонтана Треви в черный цвет, заявив, что наводнения, унесшие жизни 14 человек на северо-востоке Италии, являются «предупреждением».
Активисты из организации по борьбе с изменением климата «Последнее поколение» забрались в фонтан и высыпали в воду перетертый в пыль древесный уголь, после чего прибыла полиция и вытащила их.
Акция протеста была организована в связи с поездкой премьер-министра Джорджи Мелони в Эмилию-Романья для посещения пострадавших от наводнений районов. В некоторых из них за 36 часов выпала шестимесячная норма осадков, что вызвало сильнейшие наводнения за последнее столетие.
Более 36 000 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, а ущерб исчисляется сотнями миллионов евро.
«Наша страна умирает!» - кричали активисты туристам.
В своем заявлении «Последнее поколение» призвала прекратить государственные субсидии на ископаемое топливо и связала протест со смертоносными наводнениями в северном итальянском регионе Эмилия-Романья, произошедшими в последние дни. Группа заявила, что каждый четвертый дом в Италии находится под угрозой затопления.
Мэр Рима Роберто Гуалтьери осудил протест, который стал последним в серии актов, направленных против произведений искусства в Италии.
«Хватит этих абсурдных нападений на наше художественное наследие», - написал он в Twitter.
Движение «Последнее поколение», которое действует в нескольких странах, имеет целью привлечь внимание к климатическому кризису путем акций против музейных экспонатов и произведений искусства.