Климатические активисты окрасили воду знаменитого римского фонтана Треви в черный цвет

Активисты из организации по борьбе с изменением климата «Последнее поколение» забрались в фонтан и высыпали в воду перетертый в пыль древесный уголь, после чего прибыла полиция и вытащила их.

Акция протеста была организована в связи с поездкой премьер-министра Джорджи Мелони в Эмилию-Романья для посещения пострадавших от наводнений районов. В некоторых из них за 36 часов выпала шестимесячная норма осадков, что вызвало сильнейшие наводнения за последнее столетие.

Более 36 000 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, а ущерб исчисляется сотнями миллионов евро.

«Наша страна умирает!» - кричали активисты туристам.

В своем заявлении «Последнее поколение» призвала прекратить государственные субсидии на ископаемое топливо и связала протест со смертоносными наводнениями в северном итальянском регионе Эмилия-Романья, произошедшими в последние дни. Группа заявила, что каждый четвертый дом в Италии находится под угрозой затопления.

Мэр Рима Роберто Гуалтьери осудил протест, который стал последним в серии актов, направленных против произведений искусства в Италии.

«Хватит этих абсурдных нападений на наше художественное наследие», - написал он в Twitter.