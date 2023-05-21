В Кишиневе прошла многотысячная акция в поддержку евроинтеграции Молдовы

Митинг инициировала президент Майя Санду и организовало правительство страны. Акцию раскритиковали некоторые проевропейские внепарламентские партии как активность пропрезидентской партии «Действие и солидарность» в преддверии выборов.

Оппозиция митинг бойкотировала. Партия «Шор» провела в четырех городах Молдовы акции против курса европейской интеграции, пишет «Интерфакс».

На масштабном митинге в поддержку интеграции с Европой выступили сама Санду и председатель Европарламента Роберта Метсола. «Мы пришли сказать прямо: молдаване - европейцы, место Молдовы - в ЕС», - сказала президент страны на акции.

Как отмечает «Радио Свобода», Санду обвинила Россию, не говоря о ней прямо, в том, что та тормозит развитие Молдовы более 30 лет. Кроме того, президент несколько раз упомянула о поддержке Украины.

По итогам митинга была принята резолюция, в которой подтверждается стремление Молдовы стать членом Евросоюза.