Время коммента ⟩ Романтика для нищебродов: денег нет – пора на кладбище!

Уже довольно много лет назад, когда по Эстонии ходили еще старые латвийские дизели, а не швейцарские «морковки», я повез из Таллинна в Тарту группу своих студентов из Москвы. Было важно навестить легендарный университет и окунуться в городскую атмосферу, которая так резко и в лучшую сторону отличается от столичной. Одним из ключевых пунктов для посещения было кладбище с могилами знаменитостей – Юрия Лотмана, Зары Минц, Уку Мазинга, Якоба Хурта, Фридриха Рейнгольда Крейцвальда. Сейчас я бы еще упомянул Йохана Вольдемара Яннсена, но тогда я не знал, что буду работать в Postimees, и он волновал меня меньше.

Могила богослова и фольклориста Якоба Хурта на кладбище Раади, Тарту. Фото: Margus Ansu/pm/scanpix Baltics

Я был абсолютно уверен, что ноги сами приведут меня к могиле Лотмана и Минц, потому что в мои студенческие годы, на которые как раз пришлась смерть Юрия Михайловича, кладбище было местом регулярных прогулок. Дело было даже не в каких-то особенных воздаяниях чести и тем более поклонениях. Ритуал хождения по кладбищу был формой романтического досуга. В уединении или в компании друзей, с алкоголем и всухую, с чтением стихов или просто беседуя, – это казалось совершенно естественным и даже не осмыслялось. Никому не приходило в голову, что этого можно не делать. Наоборот, удивление вызывало, если человек, например, пошел в театр «Ванемуйне» и посмотрел там, чем черт не шутит, балет.