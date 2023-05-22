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Правительство собирается установить сроки выхода из сланцевой промышленности

rus.postimees.ee
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Производство масел на VKG.
Производство масел на VKG. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Правительство намерено установить сроки выхода из сланцевой промышленности с помощью Закона о климате и о полезных ископаемых, пишет Rus.ERR.

По словам министра климата Кристена Михала (Партия реформ), все загрязняющие окружающую среду предприятия с высоким уровнем воздействия на окружающую среду должны будут отойти на второй план, уступив место предприятиям с меньшим уровнем воздействия на окружающую среду.

В крупнейшем производителе сланцевого масла в Эстонии – концерне VKG – считают, что при осуществлении зеленого поворота следует учитывать, когда в Ида-Вирумаа можно будет основать более экологичные предприятия.

«Ида-Вирумаа нуждается в разумном подходе, нам нужно время, чтобы построить новый бизнес и создать новую экономическую модель», - сказал председатель правления VKG Ахти Ассман.

В 2026 году VKG планирует открыть завод по переработке пластиковых отходов, а годом позже – завод по производству биопродуктов.

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