Правительство собирается установить сроки выхода из сланцевой промышленности

Правительство намерено установить сроки выхода из сланцевой промышленности с помощью Закона о климате и о полезных ископаемых, пишет Rus.ERR.
По словам министра климата Кристена Михала (Партия реформ), все загрязняющие окружающую среду предприятия с высоким уровнем воздействия на окружающую среду должны будут отойти на второй план, уступив место предприятиям с меньшим уровнем воздействия на окружающую среду.
В крупнейшем производителе сланцевого масла в Эстонии – концерне VKG – считают, что при осуществлении зеленого поворота следует учитывать, когда в Ида-Вирумаа можно будет основать более экологичные предприятия.
«Ида-Вирумаа нуждается в разумном подходе, нам нужно время, чтобы построить новый бизнес и создать новую экономическую модель», - сказал председатель правления VKG Ахти Ассман.
В 2026 году VKG планирует открыть завод по переработке пластиковых отходов, а годом позже – завод по производству биопродуктов.