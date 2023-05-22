Опрос: каждое третье промышленное предприятие Эстонии прогнозирует снижение рентабельности

Согласно последнему опросу, промышленный сектор ожидает более стабильных условий, чем в последние годы, (так как цепочки поставок снова налаживаются), но и более сложной экономической ситуации: средний оборот в секторе снизился на 0,5%, производство – на 0,7%, а рентабельность – в среднем на 12,4%. Каждое третье промышленное предприятие Эстонии прогнозирует снижение рентабельности, причём наиболее пессимистично настроены предприятия лесной промышленности и промышленности строительных материалов.

Однако ожидается, что инвестиции всех опрошенных предприятий вырастут в среднем на 5,3% по сравнению с прошлым годом, а окупаемость инвестиций оценивается чуть более чем в пять лет. Наибольшие инвестиции планируют компании с годовым оборотом до 20 миллионов евро, а также более осторожные компании в машиностроении и металлургии, где прогнозируется рост инвестиций примерно на 7%.

«Каждый день мы слышим от наших клиентов, что предпринимаются усилия по поддержанию или восстановлению рентабельности, а также умеренное беспокойство по поводу будущего. Это заметно отличается от результатов прошлогоднего опроса», – сказал руководитель отдела промышленных предприятий Swedbank Рауль Кирсимяэ.