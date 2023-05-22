Опрос: каждое третье промышленное предприятие Эстонии прогнозирует снижение рентабельности

По данным отраслевого опроса, проведенного Swedbank, руководители предприятий считают, что в этом году оборот, объем производства и рентабельность в среднем снизятся. Ожидается, что инвестиции продолжатся, а заработная плата работников в будущем году вырастет.
Согласно последнему опросу, промышленный сектор ожидает более стабильных условий, чем в последние годы, (так как цепочки поставок снова налаживаются), но и более сложной экономической ситуации: средний оборот в секторе снизился на 0,5%, производство – на 0,7%, а рентабельность – в среднем на 12,4%. Каждое третье промышленное предприятие Эстонии прогнозирует снижение рентабельности, причём наиболее пессимистично настроены предприятия лесной промышленности и промышленности строительных материалов.
Однако ожидается, что инвестиции всех опрошенных предприятий вырастут в среднем на 5,3% по сравнению с прошлым годом, а окупаемость инвестиций оценивается чуть более чем в пять лет. Наибольшие инвестиции планируют компании с годовым оборотом до 20 миллионов евро, а также более осторожные компании в машиностроении и металлургии, где прогнозируется рост инвестиций примерно на 7%.
«Каждый день мы слышим от наших клиентов, что предпринимаются усилия по поддержанию или восстановлению рентабельности, а также умеренное беспокойство по поводу будущего. Это заметно отличается от результатов прошлогоднего опроса», – сказал руководитель отдела промышленных предприятий Swedbank Рауль Кирсимяэ.
«Если в прошлом году инвестиции скорее сокращались, а продажи росли, то в этом году всё ровно наоборот – инвестиции выше, и ожидается снижение оборота, объёмов производства и рентабельности. В то же время, в этом году прогнозируется значительный рост заработной платы – на шесть процентов, но опрос показывает, что набор новых сотрудников в секторе будет продолжаться более осторожно, чем раньше», – считает он.
Почти три четверти опрошенных компаний ожидают роста зарплат в отрасли в этом году, и только два процента осмелились предсказать их падение. Согласно среднему прогнозу по сектору, заработная плата в производственных компаниях в этом году вырастет на шесть процентов, а средний прирост рабочей силы составит 0,4 процента. Если распространить результаты опроса на весь промышленный сектор, то этот сектор, в котором занято больше всего работников в Эстонии, в этом году примет на работу дополнительно 500 человек.
Опрос показывает, что на смену вызовам энергетического кризиса пришли вызовы поддержания конкурентоспособной себестоимости. «Трое из четырех респондентов назвали самой актуальной проблемой сохранение конкурентоспособности, независимо от отрасли или размера предприятия», – пояснил Кирсимяэ.
По словам Кирсимяэ, тот факт, что 44 процента опрошенных компаний планируют начать экспорт на новые рынки в этом году, помогает объяснить эту озабоченность. Традиционно самыми популярными новыми рынками считаются Германия, Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания.
В марте и апреле этого года в опросе промышленных предприятий Swedbank приняли участие 257 компаний, в которых работает почти 25 000 человек. Совокупный годовой оборот опрошенных компаний составил 5,4 млрд евро.