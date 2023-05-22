Власти Пярну просят правительство не менять ставку НСО для гостиниц

В своем письме как к премьер-министру и министру финансов, так и в профильные комиссии парламента мэр Пярну Ромек Козенкраниус отметил, что местные предприниматели из сектора туризма считают, что резкое повышение НСО с 9 до 22% окажет негативное влияние на регион.

По оценке предпринимателей, иностранные инвесторы рассматривают возможность выхода из туристического бизнеса в Эстонии в связи с планируемым повышением налогов, сами отели, если планы коалиции будут реализованы, лишатся прибыли, будет расти и доля теневой экономики.