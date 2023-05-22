Резкий рост, а потом падение? Эксперты рассказали, чего ждать обладателям жилищных кредитов в Эстонии

Шестимесячный Euribor вырос за год с нуля до 3,7 процента, что увеличило среднемесячные платежи по жилищному кредиту жителей Эстонии примерно на 200 евро. Из-за этого, а также из-за более чем 13-процентного роста цен на услуги и товары, многие из нас стали значительно беднее. На рынке недвижимости затишье, а продажи новых квартир замедляются, поскольку нет ажиотажа в их покупке из-за завышенных цен и дорогих кредитов.