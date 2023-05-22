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Резкий рост, а потом падение? Эксперты рассказали, чего ждать обладателям жилищных кредитов в Эстонии

Эркки Эрилайд
, журналист
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Чем выше процентные ставки по кредиту, тем меньшие кредиты берутся.
Чем выше процентные ставки по кредиту, тем меньшие кредиты берутся. Фото: Mihkel Maripuu

Инфляция в США в апреле замедлилась больше, чем ожидалось, роста цен в Китае практически не было. Однако аналитики прогнозируют, что влияние замедления темпов инфляции в крупных странах на Euribor и, следовательно, на жилищные кредиты дойдет до нас только в следующем году.

Шестимесячный Euribor вырос за год с нуля до 3,7 процента, что увеличило среднемесячные платежи по жилищному кредиту жителей Эстонии примерно на 200 евро. Из-за этого, а также из-за более чем 13-процентного роста цен на услуги и товары, многие из нас стали значительно беднее. На рынке недвижимости затишье, а продажи новых квартир замедляются, поскольку нет ажиотажа в их покупке из-за завышенных цен и дорогих кредитов.

Если инфляция замедляется как в крупных странах, еврозоне, так и в Эстонии, по оценкам аналитиков, в этом году мы не увидим ожидаемого снижения процентных ставок по кредитам, поскольку центральные банки еще не закончили повышение процентных ставок.

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