Инфляция в США в апреле замедлилась больше, чем ожидалось, роста цен в Китае практически не было. Однако аналитики прогнозируют, что влияние замедления темпов инфляции в крупных странах на Euribor и, следовательно, на жилищные кредиты дойдет до нас только в следующем году.
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Резкий рост, а потом падение? Эксперты рассказали, чего ждать обладателям жилищных кредитов в Эстонии
Шестимесячный Euribor вырос за год с нуля до 3,7 процента, что увеличило среднемесячные платежи по жилищному кредиту жителей Эстонии примерно на 200 евро. Из-за этого, а также из-за более чем 13-процентного роста цен на услуги и товары, многие из нас стали значительно беднее. На рынке недвижимости затишье, а продажи новых квартир замедляются, поскольку нет ажиотажа в их покупке из-за завышенных цен и дорогих кредитов.