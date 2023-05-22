Взрывы на «Северных потоках»: немецкие СМИ нашли новый след

Основные выводы этой работы были обнародованы на сайте немецкой новостной передачи Tagesschau вечером в воскресенье, 21 мая, пишет DW.

Кто арендовал яхту «Андромеда»

В центре внимания журналистов оказалась 15-метровая яхта Andromeda, о возможной связи которой со взрывами на «Северных потоках» немецкий телеканал ARD и газета Die Zeit сообщали в марте. Как писали тогда эти СМИ, на борту этой небольшой парусной яхты в начале сентября 2022 года из порта немецкого города Росток в море вышли пять мужчин и одна женщина. Указывалось, что судно было взято в аренду польской фирмой, которая принадлежала украинцам.

Согласно новой информации, полученной NDR и WDR и газетой Süddeutsche Zeitung, эта польская фирма представляет собой туристическое бюро с офисом в Варшаве. По адресу этой компании зарегистрированы еще более ста фирм, говорится в расследовании. После того как журналисты пообщались на месте с женщиной, подтвердившей регистрацию турбюро, однако сообщившей, что у нее нет номера телефона его владельцев, у них сложилось впечатление, что речь идет о подставной фирме. Согласно документам, на протяжении ряда лет эта компания не имела существенного оборота. Но в 2020 году на ее счета поступило 2,8 млн евро. Что стало причиной столь высокого дохода, выяснить не удалось.