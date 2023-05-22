На шоссе Таллинн – Нарва заработали новые камеры слежения за скоростью

Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта, отметив, что проведены работы по установке и настройке камер, управление дорожным движением приведено в соответствие с новыми условиями.

Камеры контроля скорости в Ида-Вирумаа расположены на 164-м километре шоссе Таллинн – Нарва, и одна измеряет скорость в направлении Нарва – Таллинн, а другая – в направлении Таллинн – Нарва.

Камера контроля скорости Ляэне-Вирумаа находится на отметке 92,8 км шоссе Таллинн – Нарва 92,8 и измеряет скорость в направлении Нарва – Таллинн.

На государственных шоссе в Эстонии установлено 67 измерительных кабин, пять из которых могут измерять скорость в обоих направлениях. Департамент транспорта имеет 34 измерительные системы для использования в измерительных кабинах, которые время от времени перемещаются.