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На шоссе Таллинн – Нарва заработали новые камеры слежения за скоростью

BNS
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Камеры измерения скорости.
Камеры измерения скорости. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

С понедельника на Нарвском шоссе в уездах Ляэне- и Ида-Вирумаа начнут работать новые камеры контроля скорости, одна из которых находится в деревне Пыдрузе в волости Хальяла, а две – в деревне Котинука волости Йыхви.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта, отметив, что проведены работы по установке и настройке камер, управление дорожным движением приведено в соответствие с новыми условиями.

Камеры контроля скорости в Ида-Вирумаа расположены на 164-м километре шоссе Таллинн – Нарва, и одна измеряет скорость в направлении Нарва – Таллинн, а другая – в направлении Таллинн – Нарва.

Камера контроля скорости Ляэне-Вирумаа находится на отметке 92,8 км шоссе Таллинн – Нарва 92,8 и измеряет скорость в направлении Нарва – Таллинн.

На государственных шоссе в Эстонии установлено 67 измерительных кабин, пять из которых могут измерять скорость в обоих направлениях. Департамент транспорта имеет 34 измерительные системы для использования в измерительных кабинах, которые время от времени перемещаются.

Камеры контроля скорости помогают снизить превышение разрешенной скорости движения в транспортно-опасных местах, что, в свою очередь, способствует снижению количества дорожно-транспортных происшествий и их тяжести. Кроме того, камеры контроля скорости помогают контролировать поведение водителей на дороге.

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