«Все люди равны перед законом»: 600 общественных деятелей отправили обращение в Рийгикогу

В обращении подчеркивается, что принцип равенства всех перед законом уже закреплен в Конституции Эстонской Республики. По этому же принципу все должны иметь равные права, в том числе право вступать в брак по желанию, независимо от того, хотят ли они и могут ли иметь детей, и какая у них сексуальная ориентация.

«Поэтому мы поддерживаем равноправие в браке, - говорится в обращении. - Чтобы все могли жить здесь, зная, что все одинаково ценны для Эстонии. И тогда мы могли бы все вместе, никого не оставляя в стороне, начать решать следующие стоящие перед нами задачи».

«Каждый хороший, честный и законопослушный человек заслуживает лучшего отношения и поддержки со стороны своего государства, - заявила экс-президент Керсти Кальюлайд, подписавшая заявление. - Как сказано в статье 12 Конституции - в Эстонии запрещена любая дискриминация. Особенно непонятно и грустно, когда разграничение проводится по характеристикам, которые мы не можем изменить сами - ориентации, цвету кожи, полу или особым потребностям. Отношение к сексуальным меньшинствам является лакмусовой бумажкой для любого общества, и я довольна тем, что Эстония делает следующий шаг. Любовь свободна!»