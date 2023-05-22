Сегодня, когда Рийгикогу соберется для первого чтения законопроекта о равенстве браков, 600 активистов эстонского общества, в том числе экс-президенты Тоомас Хендрик Ильвес и Керсти Кальюлайд, десятки писателей, актеров, музыкантов, предпринимателей и многие другие, направили в Рийгикогу заявление в поддержку идеи равенства браков.
«Все люди равны перед законом»: 600 общественных деятелей отправили обращение в Рийгикогу
В обращении подчеркивается, что принцип равенства всех перед законом уже закреплен в Конституции Эстонской Республики. По этому же принципу все должны иметь равные права, в том числе право вступать в брак по желанию, независимо от того, хотят ли они и могут ли иметь детей, и какая у них сексуальная ориентация.
«Поэтому мы поддерживаем равноправие в браке, - говорится в обращении. - Чтобы все могли жить здесь, зная, что все одинаково ценны для Эстонии. И тогда мы могли бы все вместе, никого не оставляя в стороне, начать решать следующие стоящие перед нами задачи».
«Каждый хороший, честный и законопослушный человек заслуживает лучшего отношения и поддержки со стороны своего государства, - заявила экс-президент Керсти Кальюлайд, подписавшая заявление. - Как сказано в статье 12 Конституции - в Эстонии запрещена любая дискриминация. Особенно непонятно и грустно, когда разграничение проводится по характеристикам, которые мы не можем изменить сами - ориентации, цвету кожи, полу или особым потребностям. Отношение к сексуальным меньшинствам является лакмусовой бумажкой для любого общества, и я довольна тем, что Эстония делает следующий шаг. Любовь свободна!»
«Ограничение свободы человека относится к эпохе, которую Эстония покинула 32 года, полтора поколения назад, – сказал экс-президент Тоомас Хендрик Ильвес. - Не все могли предвидеть, что заключает в себе движение от советского общества к свободе. Не позволим советскому менталитету оставить нас в прошлом. Мы уже треть века свободны, а это также означает, что государство не дискриминирует своих граждан по признаку пола, цвета кожи, сексуальной ориентации или особых потребностей, которые никто не может изменить».
Подписались 600 общественных деятелей
Свою поддержку равенству браков оказали сотни известных в различных сферах людей, среди которых спортсмены, пасторы и теологи, деятели искусства и культуры, предприниматели и представители интеллигенции. Среди подписавших, например:
- Писатели Андрус Кивиряхк, Тийт Алексеев, Мартин Альгус, Кристийна Эхин, Ян Каус, Маарья Кангро, Мика Керянен, Индрек Месикепп, Мудлум, Катрин Паутс, Айно Первик, Рейн Рауд, Юрген Роосте, Олави Руйтлане, Пеэтер Саутер, Ливия Ульман, Андрис Фельдманис , Берк Вахер и др.
- Режиссеры и постановщики Иво Фелт, Анна Хинтс, Кадри Кыусаар, Андрес Маймик, Пеэтер Ребане, Март Кивастик и Яанус Рохумаа.
- Актеры Кристель Ааслайд, Мярт Аванди, Расмус Кальюярв, Хенрик Кальмет, Пирет Калда, Мари-Лийз Лилль, Майт Мальмстен, Миртель Похла, Урсула Ратасепп, Герт Раудсеп, Элизабет Рейнсалу, Рэйн Толк, Харриэт Тоомпере, Тамбет Туйск, Юхан Ульфсак, Эвелин Выйгемаст и др.
- Музыканты Вайко Эплик, Андрес Кыппер (NOËP), Элина Борн, Сисси Нилия Бенита, Пауль Нейтсов, Маарья Нуут, Яан Пехк, Лаури Саатпалу, Стен Шерипов, Villemdrillem, Флориан Вахл и другие.
- Модельеры Калле Аасамяэ, Лийзи Ээсмаа, Марит Илисон, Карин Раск и Оксана Тандит.
- Медиаперсоны Март Юур, Мари Карелль, Вахур Керсна, Рауль Ребане, Ану Саагим, Ээва Эссе-Сырумаа и другие.
- Стендап-комики Микаэль Меэма, Анн Вайда, Маттиас Наан и Мярт Койк.
- Ученые Марью Лауристин, Криста Фишер, Анзори Баркалая, Микко Лагерспец и другие.
- Художники Мария Арусоо, Кирке Кангро, Эдит Карлсон, Пеэтер Лауритс, Март Сандер, Кади Соосалу, Марта Ваарик и другие.
- Хореографы Юри Наэль, Света Григорьева и Март Кангро.
- Пасторы и теологи Анника Лаатс, Трийн Кепп, Меэлис Сюльд, Тауно Тоомпуу и другие.
- Спортсмены Майк-Калев Котсар и Каспер Элиссаар.
- Предприниматели Таавет Хинрикус, Кароли Хиндрикс, Вилле Йехе, Андреас Каю, Аллан Мартинсон, Тийт Пруули, Расмус Раск, Кайди Руусалепп, Стен Тамкиви, Мартин Виллиг, Маркус Виллиг и другие.