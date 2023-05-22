РАУЛЬ РЕБАНЕ ⟩ «Делиберализация» Хельме – это просто авторитарная Эстония

Мартин Хельме заявил в программе ETV «Esimene studio» (18.05.2023), что «если мы придем к власти, мы проведем делиберализацию в Эстонии».

Это точно сформулированная стратегия будущего, которая показывает, куда хотят направить страну. В Европе наиболее четко этот план претворяла в жизнь Венгрия Виктора Орбана. Мартин Хельме посетил Будапешт в начале мая, где выразил поддержку политике Венгрии в отношении Украины и назвал либералов «слугами дьявола». Так что вчерашнее заявление не случайно.

Есть риски. Я назову только три.

1. Делиберализация – это противоположность либерализации, которая означает расширение прав и свобод. В Эстонии все еще есть люди, особенно женщины, которые любят свободу. Следует ожидать конфликтов.

2. На конференции Леннарта Мери было четко заявлено, что Венгрия больше не демократическая страна. Не всем может понравиться отказ Эстонии от демократии и «орбанизация». Тоже будут неприятности.

3. Как Центристская партия и «Отечество» относятся к этой стратегии? Во время обструкции они были вагонами EKRE, а не локомотивами, но является ли делиберализация также и их большим планом? Если да, то это приведет к коренному изменению партийного ландшафта.