Новая реальность ⟩ Эксперт: цена квадратного метра квартир снова превысит отметку в 3000 евро

«Глядя на то, что происходит на рынке, с весьма высокой долей вероятности можно сказать, что во второй половине года средняя цена квадратного метра таллиннских квартир снова превысит отметку в 3000 евро, и на этот раз уже навсегда. Это не начало нового бума, а эволюция», - прокомментировал рыночную ситуацию Танель Тарум.

«У застройщиков не было какого-то ощутимого остатка непроданных квартир, владельцы недвижимости также неплохо справляются со своими кредитными обязательствами, и рынок аренды довольно активен. Поскольку давления со стороны продаж нет, цены хорошо держатся, однако уже начинают появляться совершенно новые проекты с новыми ценовыми уровнями», – пояснил он.

Тарум отметил еще одну тенденцию, характерную для этого года: в тех новостройках, которые ценятся особенно высоко, квадратный метр стоит уже 6000–7000 евро - это, скорее, новая реальность, а вовсе не неожиданность.