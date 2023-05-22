Предприниматель: бороться с ростом цен в Эстонии бессмысленно

По словам премьер-министра Каи Каллас, предприятия, которые повысили цены на товары и услуги в связи с прошлогодним повышением цен на электроэнергию, теперь должны снизить их, поскольку электроэнергия снова стала дешевле.

«Рост цен – это неизбежность, а не жадность предпринимателей», – сказал Сакс, предположив, что у фирм, которые не повышают цены, могут возникнуть трудности.

По мнению Сакса, в том, что суп оказался разбавлен, виновато разнузданное печатание денег, которое продолжается и по сей день.

По его мнению, бороться с ростом цен в Эстонии бессмысленно, потому что на нас как страну еврозоны влияет печатание денег Европейским центробанком и общий рост цен в Европе.