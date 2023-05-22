Предприниматель: бороться с ростом цен в Эстонии бессмысленно

По словам предпринимателя Якоба Сакса, понятно, что люди жалуются на рост цен, но нет смысла искать виновных среди предпринимателей, а слишком низкая цена тоже может быть ошибкой, пишет dv.ee.
По словам премьер-министра Каи Каллас, предприятия, которые повысили цены на товары и услуги в связи с прошлогодним повышением цен на электроэнергию, теперь должны снизить их, поскольку электроэнергия снова стала дешевле.
«Рост цен – это неизбежность, а не жадность предпринимателей», – сказал Сакс, предположив, что у фирм, которые не повышают цены, могут возникнуть трудности.
По мнению Сакса, в том, что суп оказался разбавлен, виновато разнузданное печатание денег, которое продолжается и по сей день.
По его мнению, бороться с ростом цен в Эстонии бессмысленно, потому что на нас как страну еврозоны влияет печатание денег Европейским центробанком и общий рост цен в Европе.
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